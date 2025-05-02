Россия создает «полосу безопасности» после освобождения Курской области

Россия продолжает создавать «полосу безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины после освобождения территории Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«После освобождения Курской области продолжается создание „полосы безопасности“ на территории приграничных районов Сумской области Украины», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Соответствующие меры принимаются для защиты российских регионов от атак со стороны украинских формирований.
На днях начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска контролируют более 90 квадратных километров территории в Сумской области Украины и освободили четыре населенных пункта. По его данным, в приграничных районах продолжается создание санитарной зоны для предотвращения атак на российские регионы. Сама Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля.
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