01 мая 2025

В Салехарде перекрыли улицу из-за пожара в строительном магазине

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде из-за пожара перекрыли улицу
В Салехарде из-за пожара перекрыли улицу Фото:

В Салехарде перекрыли улицу из-за возгорания в строительном магазине «Центральный» на улице Республики, 114, сообщают в городской администрации. 

«В связи с тушением крупного пожара перекрыто движение на улице Республики от пересечении улицы Мичурина до улицы Трудовая. Просим учесть информацию при планировании маршрута»,  — пишет telegram-канал «Администрация Салехарда». 

Сообщение о  возгорании поступило в пожарно-спасательную часть города Салехардав в 17 часов 18 минут. Покупатели и персонал эвакуируются. 

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В Салехарде перекрыли улицу из-за возгорания в строительном магазине «Центральный» на улице Республики, 114, сообщают в городской администрации.  «В связи с тушением крупного пожара перекрыто движение на улице Республики от пересечении улицы Мичурина до улицы Трудовая. Просим учесть информацию при планировании маршрута»,  — пишет telegram-канал «Администрация Салехарда».  Сообщение о  возгорании поступило в пожарно-спасательную часть города Салехардав в 17 часов 18 минут. Покупатели и персонал эвакуируются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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