В Салехарде перекрыли улицу из-за пожара в строительном магазине

В Салехарде из-за пожара перекрыли улицу
В Салехарде перекрыли улицу из-за возгорания в строительном магазине «Центральный» на улице Республики, 114, сообщают в городской администрации.
«В связи с тушением крупного пожара перекрыто движение на улице Республики от пересечении улицы Мичурина до улицы Трудовая. Просим учесть информацию при планировании маршрута», — пишет telegram-канал «Администрация Салехарда».
Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную часть города Салехардав в 17 часов 18 минут. Покупатели и персонал эвакуируются.
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