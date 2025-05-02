Учеников элитной гимназии в Екатеринбурге переведут на удаленку

Учеников гимназии №9 в Екатеринбурге переведут на дистант из-за репетиции парада
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Гимназия № 9. Екатеринбург , гимназия 9
Гимназисты полдня проведут на удаленке Фото:
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Учащихся гимназии №9 в Екатеринбурге переведут на дистант на полдня, пока в центре города будет проходить генеральная репетиция парада Победы. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердила директор учреждения Лариса Кулькова.

«7 мая состоится дневная генеральная репетиция парада, с 5 до 12 часов. В это время родителям будет неудобно подвозить детей к гимназии, и самим детям будет неудобно в нее проникать. Для удобства и безопасности на эти часы мы перейдем на удаленное обучение, мы и в том году так делали», — объяснила Кулькова.

Она добавила, что уже с 12.30 ребята смогут как обычно прийти в гимназию для продолжения занятий или на внеурочную деятельность. Подробнее о том, на каких улицах будет затруднено движение из-за репетиции парада, агентство писало ранее.

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Учащихся гимназии №9 в Екатеринбурге переведут на дистант на полдня, пока в центре города будет проходить генеральная репетиция парада Победы. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердила директор учреждения Лариса Кулькова. «7 мая состоится дневная генеральная репетиция парада, с 5 до 12 часов. В это время родителям будет неудобно подвозить детей к гимназии, и самим детям будет неудобно в нее проникать. Для удобства и безопасности на эти часы мы перейдем на удаленное обучение, мы и в том году так делали», — объяснила Кулькова. Она добавила, что уже с 12.30 ребята смогут как обычно прийти в гимназию для продолжения занятий или на внеурочную деятельность. Подробнее о том, на каких улицах будет затруднено движение из-за репетиции парада, агентство писало ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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