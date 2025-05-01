01 мая 2025

Автопогоня УМВД в Ноябрьске, пожар в Салехарде: главные события на Ямале за 2 мая

МЧС ЯНАО: пожар в магазине Салехарда устранили меньше чем за два часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Главные события на Ямале 2 мая в подборке URA.RU
Главные события на Ямале 2 мая в подборке URA.RU Фото:
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Главное за день в ЯНАО — выбор редакции

В 17 часов 18 минут в пожарной-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в магазине «Центральный» по улице Республике 114. Покупатели и персонал эвакуировали. А в Ноябрьске полицейские устроили погоню: по предварительной информации из соцсетей, в салоне нарушителей был подростки. О том, какие события произошли на Ямале — в дайджесте URA.RU.

Пожар в магазине «Центральный» в Салехарде

«В 17 часов 18 минут в пожарной-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в магазине „Центральный“ по улице Республике 114. На момент прибытия наблюдалось горение кровли. Покупатели и персонал эвакуируются», — сообщает пресс-служба окружного МЧС.

В связи с тушением крупного пожара перекрыто движение на улице Республики от пересечении улицы Мичурина до улицы Трудовая. Дым охватил окрестность магазина, видеозаписями делились местные жители.

В 19 часов 30 минут пожар ликвидирован. Причина пожара и ущерб будут устанавливаться дознавателями МЧС России. Погибших и пострадавших нет.

Погоня в Ноябрьске

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники УМВД задержали водителя, за которым велась погоня. По информации в социальных сетях, нарушителями оказались подростки на машине Lada Priora, сообщает telegram-канал NSK.

«Улица Ленина, полиция вела погоню за автомобилем Priora. Водитель задержан», — передает telegram-канал NSK. Кадры погони попали в сеть, предварительно подростки находились в салоне автомобиля и уезжали от сотрудников ведомства.

Переправа Салехард — Лабытнанги: важное

На переправе Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) запустили движения катеров на воздушной подушке с интервалом в 15 минут. Судна курсируют от берега к берегу с интервалом в 15 минут, на борт берут не более 15 пассажиров. Перевозка людей ежедневно начинается 06:45 и заканчивается в 22:45.

Также на паромной переправе остановили работу видеокамер, работающих в онлайн-режиме. В столице Ямала готовятся к продлению договора с поставщиком услуги, сообщают в Ростелекоме.

В ЯНАО в первые длинные выходные с 1 по 4 мая пройдет множество мероприятий, посвященных Дню весны и труда. Жители и гости округа смогут принять участие в разнообразных праздничных событиях, которые пройдут в разных городах и поселках региона. О том, куда сходить и что посмотреть — читайте в подборке URA.RU.

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В 17 часов 18 минут в пожарной-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в магазине «Центральный» по улице Республике 114. Покупатели и персонал эвакуировали. А в Ноябрьске полицейские устроили погоню: по предварительной информации из соцсетей, в салоне нарушителей был подростки. О том, какие события произошли на Ямале — в дайджесте URA.RU. Пожар в магазине «Центральный» в Салехарде «В 17 часов 18 минут в пожарной-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в магазине „Центральный“ по улице Республике 114. На момент прибытия наблюдалось горение кровли. Покупатели и персонал эвакуируются», — сообщает пресс-служба окружного МЧС. В связи с тушением крупного пожара перекрыто движение на улице Республики от пересечении улицы Мичурина до улицы Трудовая. Дым охватил окрестность магазина, видеозаписями делились местные жители. В 19 часов 30 минут пожар ликвидирован. Причина пожара и ущерб будут устанавливаться дознавателями МЧС России. Погибших и пострадавших нет. Погоня в Ноябрьске В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники УМВД задержали водителя, за которым велась погоня. По информации в социальных сетях, нарушителями оказались подростки на машине Lada Priora, сообщает telegram-канал NSK. «Улица Ленина, полиция вела погоню за автомобилем Priora. Водитель задержан», — передает telegram-канал NSK. Кадры погони попали в сеть, предварительно подростки находились в салоне автомобиля и уезжали от сотрудников ведомства. Переправа Салехард — Лабытнанги: важное На переправе Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) запустили движения катеров на воздушной подушке с интервалом в 15 минут. Судна курсируют от берега к берегу с интервалом в 15 минут, на борт берут не более 15 пассажиров. Перевозка людей ежедневно начинается 06:45 и заканчивается в 22:45. Также на паромной переправе остановили работу видеокамер, работающих в онлайн-режиме. В столице Ямала готовятся к продлению договора с поставщиком услуги, сообщают в Ростелекоме. В ЯНАО в первые длинные выходные с 1 по 4 мая пройдет множество мероприятий, посвященных Дню весны и труда. Жители и гости округа смогут принять участие в разнообразных праздничных событиях, которые пройдут в разных городах и поселках региона. О том, куда сходить и что посмотреть — читайте в подборке URA.RU.
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