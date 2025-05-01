В Салехарде полыхает массивная кровля трехэтажного магазина стройматериалов на улице Республики, дом 114. URA.RU сообщает о том, что известно о возгорании к этому моменту. Очевидцы публикуют видео в сети.
В 17 часов 18 минут в пожарной-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в магазине «Центральный» по улице Республике 114. Покупатели и персонал эвакуируются.
Здание трехэтажное. Горит кровля размерами 20х40 по всей площади.
В связи с тушением пожара в городе перекрыли движение на улице Республики от пересечении улицы Мичурина до улицы Трудовой. Водителей просят искать пути объездов.
По данным МЧС, в 18 часов 02 минуты пожар был локализован по уточненной информации на площади 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
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