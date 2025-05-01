01 мая 2025

Что известно о пожаре в Салехарде, где горит строительный магазин. Видео

Площадь возгорания строительного магазина в Салехарде составила 300 квадратных м
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные локализовали огонь.
Пожарные локализовали огонь. Фото:

В Салехарде полыхает массивная кровля трехэтажного магазина стройматериалов на улице Республики, дом 114. URA.RU сообщает о том, что известно о возгорании к этому моменту. Очевидцы публикуют видео в сети. 

В 17 часов 18 минут в пожарной-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в магазине «Центральный» по улице Республике 114. Покупатели и персонал эвакуируются. 

Здание трехэтажное. Горит кровля размерами 20х40 по всей площади. 

В связи с тушением пожара в городе перекрыли движение на улице Республики от пересечении улицы Мичурина до улицы Трудовой. Водителей просят искать пути объездов. 

По данным МЧС, в 18 часов 02 минуты пожар был локализован по уточненной информации на площади 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

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В Салехарде полыхает массивная кровля трехэтажного магазина стройматериалов на улице Республики, дом 114. URA.RU сообщает о том, что известно о возгорании к этому моменту. Очевидцы публикуют видео в сети.  В 17 часов 18 минут в пожарной-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в магазине «Центральный» по улице Республике 114. Покупатели и персонал эвакуируются.  Здание трехэтажное. Горит кровля размерами 20х40 по всей площади.  В связи с тушением пожара в городе перекрыли движение на улице Республики от пересечении улицы Мичурина до улицы Трудовой. Водителей просят искать пути объездов.  По данным МЧС, в 18 часов 02 минуты пожар был локализован по уточненной информации на площади 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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