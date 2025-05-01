Челябинский «Трактор» поставил «Динамо» на грань вылета из Кубка Гагарина

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» поставил соперника по полуфиналу Кубка Гагарина московское «Динамо» на грань вылета. Челябинцы выиграли игру в Москве 2 мая, после чего счет в серии стал 3:0 в пользу челябинцев.
«Матч „черно-белые“ выиграли со счетом 3:2. Победную шайбу забил нападающий „Трактора“ Максим Шабанов», — передает корреспондент URA.RU.
Счет открыли динамовцы в первом периоде. С передачи Дилана Сикьюры отличился капитан команды Игорь Ожиганов. Первую половину периода москвичи вели игру, во второй половине периода челябинцы начали давить и игру уравняли. Тем не менее, период завершился в пользу динамовцев. В середине второго периода трактористы сравняли счет после броска защитника Григория Дронова.
Далее была обоюдоострая игра. Дважды выходил один в ноль Остап Сафин, но переиграть вратаря соперников не сумел. Челябинцы играли агрессивнее, достаточно сказать, что в периоде разница бросков по воротам была 17:4 в пользу «Трактора». В конце периода челябинцы забили еще, но гол Владимира Ткачева засчитан не был, поскольку усмотрели в действиях «черно-белых» помеху вратарю. В итоге период завершился со счетом 1:1.
В начале третьего периода «Трактор» снова выглядел активнее, однако пропустил. После гола Артема Михеева счет стал 2:1 в пользу «Динамо». Однако челябинцы усилиями Виталия Кравцова сумели быстро сравнять счет. Затем на вратаря свободно выходил Максим Шабанов, и снова вратарь «Динамо» выручил свою команду. После этого игра ушла в овертайм.
Первый овертайм не был результативным, а во втором точку игре поставил Максим Шабанов. «Трактор» выиграл со счетом 3:2. Счет серии — 3:0 в пользу челябинцев. «Динамо» находится в одном шаге от вылета из розыгрыша Кубка Гагарина.
Впереди — четвертая игра серии. Она состоится 4 мая в 19:00 по уральскому времени.
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