Жители Перми недовольны работой поста ДПС у кладбища «Банная гора» в майские праздники. По словам горожан, полицейские не помогали водителям с навигацией, а только ждали ошибок, чтобы оштрафовать. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
«Люди едут, чтобы почтить память родственников. Ко въезду на крупное кладбище „Банная гора“ выставили пост ДПС из двух машин. В ста метрах сотни могил настоящих защитников, участников СВО, а эти „ответственные сотрудники“ во главе с майором наживаются на людском горе! Никаких заграждений и разграничений и даже пластиковых бордюров нет», — заявил пермяк. Его слова передают «Осторожно, новости».
Очевидцы отметили, что к кладбищу отсутствуют нормальные указатели и инфраструктура для организации движения. В результате многие автовладельцы путались в дорожной обстановке. По словам местных жителей, сотрудники полиции вместо того, чтобы направлять машины, поворачивающие к кладбищу, ждали, пока водители ошибутся и штрафовали их. По словам очевидцев, полицейский заявил, что пост выставлен по указанию «руководства», и самому инспектору было «очень неприятно в этом участвовать». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального управления МВД .
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