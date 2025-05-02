02 мая 2025
01 мая 2025

В ХМАО загорелся крупный продуктовый склад. Фото

В Сургуте загорелся крупный продуктовый склад на улице Рационализаторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные ликвидировали горение в течение 40 минут с момента вызова (архивное фото)
Пожарные ликвидировали горение в течение 40 минут с момента вызова (архивное фото) Фото:
Пожар продуктового склада в Сургуте
Пожар продуктового склада в Сургуте
Фото:

Вечером 2 мая в Сургуте произошел крупный пожар на складе с продуктами питания. Сигнал о возгорании по адресу улица Рационализаторов поступил в 22:16, сообщила пресс-служба МЧС ХМАО-Югры.

«В 22:16 поступило сообщение о возгорании на складе с продуктами по улице Рационализаторов в Сургуте. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений пожарной охраны наблюдался густой черный дым», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Благодаря оперативной работе спасателей, уже через 41 минуту с момента вызова пожар был локализован. Было полностью ликвидировано открытое горение на площади 600 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие девять единиц техники и 37 сотрудников МЧС России. В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения возгорания.

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Вечером 2 мая в Сургуте произошел крупный пожар на складе с продуктами питания. Сигнал о возгорании по адресу улица Рационализаторов поступил в 22:16, сообщила пресс-служба МЧС ХМАО-Югры. «В 22:16 поступило сообщение о возгорании на складе с продуктами по улице Рационализаторов в Сургуте. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений пожарной охраны наблюдался густой черный дым», — сообщили в telegram-канале ведомства. Благодаря оперативной работе спасателей, уже через 41 минуту с момента вызова пожар был локализован. Было полностью ликвидировано открытое горение на площади 600 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие девять единиц техники и 37 сотрудников МЧС России. В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения возгорания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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