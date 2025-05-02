Вечером 2 мая в Сургуте произошел крупный пожар на складе с продуктами питания. Сигнал о возгорании по адресу улица Рационализаторов поступил в 22:16, сообщила пресс-служба МЧС ХМАО-Югры.
«В 22:16 поступило сообщение о возгорании на складе с продуктами по улице Рационализаторов в Сургуте. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений пожарной охраны наблюдался густой черный дым», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Благодаря оперативной работе спасателей, уже через 41 минуту с момента вызова пожар был локализован. Было полностью ликвидировано открытое горение на площади 600 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие девять единиц техники и 37 сотрудников МЧС России. В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения возгорания.
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