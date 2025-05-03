Психолог на примере Галустяна рассказала, как пережить развод после многолетнего брака

Жизнь после развода есть и нужно смотреть на расставание с позитивной точки зрения. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась психолог Надежда Резенова, оценивая новости о разводе актера и шоумена Михаила Галустяна после 18 лет брака. Эксперт не скрывает, сначала, разумеется, будет больно, и это нормально, а дальше необходимо выбрать правильный вектор.
«Да, возможно, сначала и придется и погоревать. Развод — это одна из тяжелых стрессовых жизненных ситуаций. Она стоит второй после смерти. Погоревали, отпустили, чтобы чувства были отработаны. А дальше нужно счастливо жить свою жизнью с удовольствием, счастьем, радостью. Строить планы, достигать целей, заниматься тем, чем, возможно, раньше не доходили руки», — рассказывает эксперт.
Важно заново заниматься своей жизнью, проанализировать, чего на самом деле хочется и как дальше видите свое будущее. «Может быть, вы где-то себе „задолжали“, сейчас самое время отдать себе это. Или что-то постоянно отодвигали до лучших времен, сейчас это время пришло. Еще вариант: после развода просто побыть наедине с собой, вспомнить о себе, взять паузу — это тоже хорошая практика», — говорит Резенова.
Психолог поясняет: брак, как и любые отношения, имеет кризисные точки. И если супругам действительно хочется сохранить семью, необходима совместная работа. Причем после 10-15 лет супружеской жизни речь идет даже не о каких-либо романтических приключениях, а вполне бытовом «расписании», которое поможет укрепить брак и поддерживать «огонь любви». Таким парам рекомендуется заранее все планировать: речь не только о свиданиях, но и даже сексе.
Еще необходимо проговаривать с супругом все то, что наболело, а не держать это в себе. Таким образом возвращаются доверие, единение и исчезают недомолвки и недопонимания. В целом, работать над браком можно разными способами, главное, чтобы было взаимное желание.
Михаил Галустян объявил о разводе с женой Викторией, с которой прожил вместе 18 лет. В этом союзе на свет появились две дочери. Поговаривают, что шоумен не ушел в никуда, а уже обзавелся новыми отношениями.
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