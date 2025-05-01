01 мая 2025

Ищите женщину: стала известна истинная причина развода Галустяна

Появились слухи, что Галустян развелся с женой из-за другой женщины
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил пока официально не подтвердил новый роман
Михаил пока официально не подтвердил новый роман Фото:

Актер Михаил Галустян не ушел «в никуда» от жены Виктории, с которой прожил в браке 18 лет. Причиной такого решения комика стала другая женщина. 

«Развод Михаила Галустяна после 18 лет брака совершенно случайно совпал с тем, что его визажистка характерно округлились в талии. Вот вам и "Секрет императора"», — пишет Telegram-канал «Антиглянец», ссылаясь на осведомленные источники.

И действительно, визажист по имени Милена в своих соцсетях сразу после объявления о разводе Галустяна обнародовала кадры с округлившимся животом. Срок уже приличный. Если внимательно посмотреть запрещенную соцсеть комика, можно найти и комментарий девушки под одним из фото, где она пишет, что они очень подходят друг другу.

В браке с Викторией у Михаила на свет появились две дочери. О своем разводе юморист объявил с позицией, что жизнь продолжается, расстаются с женой они на доброй ноте. Примечательно, что из соцсетей Виктории совместные фото с мужем пропали более полугода назад. Вероятно, уже тогда все шло к расставанию.

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Актер Михаил Галустян не ушел «в никуда» от жены Виктории, с которой прожил в браке 18 лет. Причиной такого решения комика стала другая женщина. И действительно, визажист по имени Милена в своих соцсетях сразу после объявления о разводе Галустяна обнародовала кадры с округлившимся животом. Срок уже приличный. Если внимательно посмотреть запрещенную соцсеть комика, можно найти и комментарий девушки под одним из фото, где она пишет, что они очень подходят друг другу. В браке с Викторией у Михаила на свет появились две дочери. О своем разводе юморист объявил с позицией, что жизнь продолжается, расстаются с женой они на доброй ноте. Примечательно, что из соцсетей Виктории совместные фото с мужем пропали более полугода назад. Вероятно, уже тогда все шло к расставанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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