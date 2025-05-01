Ищите женщину: стала известна истинная причина развода Галустяна

Актер Михаил Галустян не ушел «в никуда» от жены Виктории, с которой прожил в браке 18 лет. Причиной такого решения комика стала другая женщина.
«Развод Михаила Галустяна после 18 лет брака совершенно случайно совпал с тем, что его визажистка характерно округлились в талии. Вот вам и "Секрет императора"», — пишет Telegram-канал «Антиглянец», ссылаясь на осведомленные источники.
И действительно, визажист по имени Милена в своих соцсетях сразу после объявления о разводе Галустяна обнародовала кадры с округлившимся животом. Срок уже приличный. Если внимательно посмотреть запрещенную соцсеть комика, можно найти и комментарий девушки под одним из фото, где она пишет, что они очень подходят друг другу.
В браке с Викторией у Михаила на свет появились две дочери. О своем разводе юморист объявил с позицией, что жизнь продолжается, расстаются с женой они на доброй ноте. Примечательно, что из соцсетей Виктории совместные фото с мужем пропали более полугода назад. Вероятно, уже тогда все шло к расставанию.
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