Эксперт рассказал, как взять больничный при увольнении

Экономист Балынин: сотрудники могут получить больничные после увольнения
© Служба новостей «URA.RU»
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Компенсация больничных предоставляется в рамках социального страхования
Компенсация больничных предоставляется в рамках социального страхования Фото:

Бывшие сотрудники могут получить больничный и рассчитывать на выплату по листку нетрудоспособности, если с момента их увольнения прошло не более 30 дней. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. 

«В случае обращения за такой компенсацией в течение 30 дней после увольнения она назначается в размере 60% среднедневного заработка за предыдущие два года», — рассказал эксперт в беседе с aif.ru. Он уточнил, что в течение первых трех дней больничного листа оплата производится работодателем.

Начиная с четвертого дня, выплаты осуществляет Социальный фонд России. По словам Балынина, выплата по временной нетрудоспособности относится к мерам социальной поддержки и предоставляется в рамках обязательного социального страхования.

Процедура оформления больничного в майские праздники остается неизменной, сообщил управляющий партнер юридической фирмы «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По его словам, лист нетрудоспособности выдается с момента обращения пациента, при этом учитываются все календарные дни подряд, независимо от праздников, передает RT.

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Бывшие сотрудники могут получить больничный и рассчитывать на выплату по листку нетрудоспособности, если с момента их увольнения прошло не более 30 дней. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.  «В случае обращения за такой компенсацией в течение 30 дней после увольнения она назначается в размере 60% среднедневного заработка за предыдущие два года», — рассказал эксперт в беседе с aif.ru. Он уточнил, что в течение первых трех дней больничного листа оплата производится работодателем. Начиная с четвертого дня, выплаты осуществляет Социальный фонд России. По словам Балынина, выплата по временной нетрудоспособности относится к мерам социальной поддержки и предоставляется в рамках обязательного социального страхования. Процедура оформления больничного в майские праздники остается неизменной, сообщил управляющий партнер юридической фирмы «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По его словам, лист нетрудоспособности выдается с момента обращения пациента, при этом учитываются все календарные дни подряд, независимо от праздников, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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