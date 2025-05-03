Эксперт рассказал, как взять больничный при увольнении

Бывшие сотрудники могут получить больничный и рассчитывать на выплату по листку нетрудоспособности, если с момента их увольнения прошло не более 30 дней. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«В случае обращения за такой компенсацией в течение 30 дней после увольнения она назначается в размере 60% среднедневного заработка за предыдущие два года», — рассказал эксперт в беседе с aif.ru. Он уточнил, что в течение первых трех дней больничного листа оплата производится работодателем.
Начиная с четвертого дня, выплаты осуществляет Социальный фонд России. По словам Балынина, выплата по временной нетрудоспособности относится к мерам социальной поддержки и предоставляется в рамках обязательного социального страхования.
Процедура оформления больничного в майские праздники остается неизменной, сообщил управляющий партнер юридической фирмы «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По его словам, лист нетрудоспособности выдается с момента обращения пациента, при этом учитываются все календарные дни подряд, независимо от праздников, передает RT.
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