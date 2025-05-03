Московский суд поставил точку в деле актера Игоря Верника

Мировой суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с актера Игоря Верника задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности»,- сказали в суде. Об этом сообщает РИА Новости. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы обратился в суд с иском к актеру. Точная сумма присужденной задолженности не разглашается.
Сообщается, что вскоре московский суд рассмотрит еще одно административное дело в отношении актера Игоря Верника, возбужденное из-за несвоевременной оплаты им другого штрафа. В отношении Верника возбуждено дело по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей ответственность за несвоевременную уплату административного штрафа. В соответствии с положениями закона, данное нарушение влечет назначение штрафа в двойном размере, административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на период до 50 часов. Заседание назначено на 15 мая.
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