Четыре человека погибли в странном пожаре в Челябинской области

В городе Нязепетровск Челябинской области ночью 3 мая произошел крупный пожар. В нем погибли четверо. Причины случившегося пока неизвестны, рассказали URA.RU в Главном управлении МЧС России по региону.
«В Нязепетровске на улице Зотова произошел крупный пожар. Загорелся частный жилой дом и надворные постройки. При разборе конструкций были обнаружены тела четырех погибших. Специалисты устанавливают точную причину возгорания», — сообщили в МЧС.
Все четверо погибших — взрослые. На место происшествия прибыла испытательная пожарная лаборатория. Экспертам предстоит разобраться в причинах случившегося. В ликвидации возгорания принимали участие 12 сотрудников пожарной службы и три пожарных машины. Огонь удалось локализовать и полностью потушить на площади 70 квадратных метров.
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