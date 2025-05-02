02 мая 2025
01 мая 2025

Четыре человека погибли в странном пожаре в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Причины пожара в Нязепетровске неизвестны
Причины пожара в Нязепетровске неизвестны Фото:

В городе Нязепетровск Челябинской области ночью 3 мая произошел крупный пожар. В нем погибли четверо. Причины случившегося пока неизвестны, рассказали URA.RU в Главном управлении МЧС России по региону. 

«В Нязепетровске на улице Зотова произошел крупный пожар. Загорелся частный жилой дом и надворные постройки. При разборе конструкций были обнаружены тела четырех погибших. Специалисты устанавливают точную причину возгорания», — сообщили в МЧС. 

Все четверо погибших — взрослые. На место происшествия прибыла испытательная пожарная лаборатория. Экспертам предстоит разобраться в причинах случившегося. В ликвидации возгорания принимали участие 12 сотрудников пожарной службы и три пожарных машины. Огонь удалось локализовать и полностью потушить на площади 70 квадратных метров.

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В городе Нязепетровск Челябинской области ночью 3 мая произошел крупный пожар. В нем погибли четверо. Причины случившегося пока неизвестны, рассказали URA.RU в Главном управлении МЧС России по региону.  «В Нязепетровске на улице Зотова произошел крупный пожар. Загорелся частный жилой дом и надворные постройки. При разборе конструкций были обнаружены тела четырех погибших. Специалисты устанавливают точную причину возгорания», — сообщили в МЧС.  Все четверо погибших — взрослые. На место происшествия прибыла испытательная пожарная лаборатория. Экспертам предстоит разобраться в причинах случившегося. В ликвидации возгорания принимали участие 12 сотрудников пожарной службы и три пожарных машины. Огонь удалось локализовать и полностью потушить на площади 70 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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