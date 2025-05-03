Российская Федерация вновь одерживает верх в противостоянии с Украиной через 80 лет после победы в Великой Отечественной войне, демонстрируя свою силу западным странам. Об этом сообщила британская газета Financial Times.
«В мае 1945 года конец Второй мировой войны в Европе привел советскую власть на улицы Берлина для разгрома фашизма. <...> Теперь, 80 лет спустя, окончание конфликта с Украиной может позволить Москве снова показать свою мощь Западу», — написало издание.
Издание подчеркнуло, что в случае, если после достижения мирного соглашения Украина предпримет попытку возобновить боевые действия, Россия ответит противодействием. Кроме того, перспектива вступления Украины в НАТО по-прежнему остается недостижимой, а альтернативные механизмы гарантий безопасности, которые мог бы обеспечить этот альянс, отсутствуют.
Ранее эксперты отмечали, что страны Европы, в частности Германия, заинтересованы в затягивании конфликта на Украине для подготовки своей армии и сдерживания России, которую рассматривают как соперника. За последние 20 лет Россия значительно укрепила свой военный и экономический потенциал, что усилило обеспокоенность западных государств.
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