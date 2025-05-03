FT: Россия показывает Западу свою мощь спустя 80 лет победы над фашизмом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Если Украина возобновит конфликт, то Россия ответит сопротивлением
Если Украина возобновит конфликт, то Россия ответит сопротивлением Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская Федерация вновь одерживает верх в противостоянии с Украиной через 80 лет после победы в Великой Отечественной войне, демонстрируя свою силу западным странам. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

«В мае 1945 года конец Второй мировой войны в Европе привел советскую власть на улицы Берлина для разгрома фашизма. <...> Теперь, 80 лет спустя, окончание конфликта с Украиной может позволить Москве снова показать свою мощь Западу», — написало издание

Издание подчеркнуло, что в случае, если после достижения мирного соглашения Украина предпримет попытку возобновить боевые действия, Россия ответит противодействием. Кроме того, перспектива вступления Украины в НАТО по-прежнему остается недостижимой, а альтернативные механизмы гарантий безопасности, которые мог бы обеспечить этот альянс, отсутствуют.

Ранее эксперты отмечали, что страны Европы, в частности Германия, заинтересованы в затягивании конфликта на Украине для подготовки своей армии и сдерживания России, которую рассматривают как соперника. За последние 20 лет Россия значительно укрепила свой военный и экономический потенциал, что усилило обеспокоенность западных государств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская Федерация вновь одерживает верх в противостоянии с Украиной через 80 лет после победы в Великой Отечественной войне, демонстрируя свою силу западным странам. Об этом сообщила британская газета Financial Times. «В мае 1945 года конец Второй мировой войны в Европе привел советскую власть на улицы Берлина для разгрома фашизма. <...> Теперь, 80 лет спустя, окончание конфликта с Украиной может позволить Москве снова показать свою мощь Западу», — написало издание.  Издание подчеркнуло, что в случае, если после достижения мирного соглашения Украина предпримет попытку возобновить боевые действия, Россия ответит противодействием. Кроме того, перспектива вступления Украины в НАТО по-прежнему остается недостижимой, а альтернативные механизмы гарантий безопасности, которые мог бы обеспечить этот альянс, отсутствуют. Ранее эксперты отмечали, что страны Европы, в частности Германия, заинтересованы в затягивании конфликта на Украине для подготовки своей армии и сдерживания России, которую рассматривают как соперника. За последние 20 лет Россия значительно укрепила свой военный и экономический потенциал, что усилило обеспокоенность западных государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...