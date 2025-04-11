Германия разработала свой план по России наперекор США

Профессор Ломагин: Германия заинтересована в продолжении конфликта на Украине
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Германия перевооружается, чтобы быть готовой к конфликту с Россией, отметил политолог
Германия перевооружается, чтобы быть готовой к конфликту с Россией, отметил политолог Фото:

Немецкое руководство хочет подольше затянуть конфликт на Украине, чтобы успеть перевооружить свою армию для потенциальной войны с Россией в будущем. Об этом в интервью URA.RU рассказал профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Ломагин.

«Военные действия затягивают преднамеренно. Это выгодно в первую очередь Германии, которая приняла четырехлетнюю программу перевооружения. Конфликт на Украине дает им возможность, как они считают, „сдерживать“ Россию, чтобы подготовить свою армию к возможной войне с нами», — рассуждает политолог.

Россия за последние 20 лет выросла как военная и экономическая держава. Она наладила социально-экономическую ситуацию, увеличила ВВП в 10,5 раза с 1999 года, восстановила военно-промышленный комплекс, топливно-энергетический сектор, стала крупнейшим экспортером газа, нефти, зерна, мирного атома и вооружений, напомнил он.

Россия накопила внушительные резервы, запустила амбициозные проекты вроде Крымского моста, объединила вокруг себя целый экономический блок (ЕАЭС. — Прим. ред.). Такой влиятельный сосед обладает серьезным потенциалом для распространения своего влияния, поэтому Европа увидела в России не партнера, а соперника, которого надо ослабить. Отсюда и недружественное поведение стран Евросоюза, подчеркнул Ломагин.

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Немецкое руководство хочет подольше затянуть конфликт на Украине, чтобы успеть перевооружить свою армию для потенциальной войны с Россией в будущем. Об этом в интервью URA.RU рассказал профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Ломагин. «Военные действия затягивают преднамеренно. Это выгодно в первую очередь Германии, которая приняла четырехлетнюю программу перевооружения. Конфликт на Украине дает им возможность, как они считают, „сдерживать“ Россию, чтобы подготовить свою армию к возможной войне с нами», — рассуждает политолог. Россия за последние 20 лет выросла как военная и экономическая держава. Она наладила социально-экономическую ситуацию, увеличила ВВП в 10,5 раза с 1999 года, восстановила военно-промышленный комплекс, топливно-энергетический сектор, стала крупнейшим экспортером газа, нефти, зерна, мирного атома и вооружений, напомнил он. Россия накопила внушительные резервы, запустила амбициозные проекты вроде Крымского моста, объединила вокруг себя целый экономический блок (ЕАЭС. — Прим. ред.). Такой влиятельный сосед обладает серьезным потенциалом для распространения своего влияния, поэтому Европа увидела в России не партнера, а соперника, которого надо ослабить. Отсюда и недружественное поведение стран Евросоюза, подчеркнул Ломагин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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