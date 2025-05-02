Губернатор ХМАО Руслан Кухарук прилетел в поселок Междуреченский, чтобы встретиться с ветераном Великой Отечественной войны и тружеником тыла Николаем Ивановичем Морозовым. Подробностями визита глава Югры поделился в своем telegram-канале.
«Николай Иванович Морозов — ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла. Приятно было познакомиться лично, услышать его историю из первых уст — встреча с ним стала одной из главных причин для командировки», — говорится в сообщении. Ранее югорчанин просил главу региона о встрече.
В Югру ветеран перебрался 60 лет назад. В Кондинском районе Николай Иванович в числе первопроходцев занимался обустройством региона. Война застала его в 12 лет. Еще будучи ребенком, он наравне со взрослыми работал на нужды фронта — бондарем, помощником кузнеца, столяром-плотником, отметил Кухарук.
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