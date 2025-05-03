Нонна Гришаева пытается получить звание народной артистки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гришаева заявила, что награды для нее менее важны, чем признание публики
Гришаева заявила, что награды для нее менее важны, чем признание публики Фото:

Российская актриса Нонна Гришаева предпринимает усилия для присвоения ей звания народной артистки, однако пока безуспешно. Об этом сообщил StarHit. 

«Уже в который раз наш театр Роста подает на меня документы и опять отказ», — рассказала Гришаева в беседе с изданием. Она заявила, что ей неясны мотивы очередного отказа в присвоении звания.

Вместе с тем, отсутствие почетного звания народной артистки не вызывает у известной актрисы огорчения. Она отметила, что спокойно относится к званиям и наградам, для нее гораздо важнее любовь и признание зрителей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская актриса Нонна Гришаева предпринимает усилия для присвоения ей звания народной артистки, однако пока безуспешно. Об этом сообщил StarHit.  «Уже в который раз наш театр Роста подает на меня документы и опять отказ», — рассказала Гришаева в беседе с изданием. Она заявила, что ей неясны мотивы очередного отказа в присвоении звания. Вместе с тем, отсутствие почетного звания народной артистки не вызывает у известной актрисы огорчения. Она отметила, что спокойно относится к званиям и наградам, для нее гораздо важнее любовь и признание зрителей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...