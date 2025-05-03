Нонна Гришаева пытается получить звание народной артистки

Российская актриса Нонна Гришаева предпринимает усилия для присвоения ей звания народной артистки, однако пока безуспешно. Об этом сообщил StarHit.
«Уже в который раз наш театр Роста подает на меня документы и опять отказ», — рассказала Гришаева в беседе с изданием. Она заявила, что ей неясны мотивы очередного отказа в присвоении звания.
Вместе с тем, отсутствие почетного звания народной артистки не вызывает у известной актрисы огорчения. Она отметила, что спокойно относится к званиям и наградам, для нее гораздо важнее любовь и признание зрителей.
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