02 мая 2025

Почти половина пермяков против принудительных субботников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Облагораживание территории поддерживают 26% респондентов
Облагораживание территории поддерживают 26% респондентов Фото:

Введение запрета на проведение обязательных субботников на работе поддерживают 45% жителей Перми. Об этом сообщили аналитики платформы SuperJob.

«Согласно опросу, 45% пермяков поддерживают запрет на принудительные рабочие субботники. Еще 26% опрошенных полагают, что субботники запрещать не стоит», — указано в исследовании, которое имеется в распоряжении URA.RU.

Среди сотрудников, чьи работодатели проводят субботники, каждый второй (50%) против инициативы. За высказались только 34% респондентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Введение запрета на проведение обязательных субботников на работе поддерживают 45% жителей Перми. Об этом сообщили аналитики платформы SuperJob. «Согласно опросу, 45% пермяков поддерживают запрет на принудительные рабочие субботники. Еще 26% опрошенных полагают, что субботники запрещать не стоит», — указано в исследовании, которое имеется в распоряжении URA.RU. Среди сотрудников, чьи работодатели проводят субботники, каждый второй (50%) против инициативы. За высказались только 34% респондентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...