Почти половина пермяков против принудительных субботников

Облагораживание территории поддерживают 26% респондентов
Введение запрета на проведение обязательных субботников на работе поддерживают 45% жителей Перми. Об этом сообщили аналитики платформы SuperJob.
«Согласно опросу, 45% пермяков поддерживают запрет на принудительные рабочие субботники. Еще 26% опрошенных полагают, что субботники запрещать не стоит», — указано в исследовании, которое имеется в распоряжении URA.RU.
Среди сотрудников, чьи работодатели проводят субботники, каждый второй (50%) против инициативы. За высказались только 34% респондентов.
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