Tvnoviny: у Фицо появились проблемы со здоровьем

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ставший жертвой покушения год назад, в последние дни неоднократно отменял запланированные рабочие мероприятия незадолго до их проведения. По имеющимся данным, причиной этого является ухудшение состояния его здоровья. Об этом написал новостной портал Tvnoviny.
«[Фицо отменяет рабочие мероприятия] потому что он (Фицо — прим. URA.RU) начал плохо себя чувствовать еще после того покушения и ранений, которые он получил», — объяснил бывший президент Чехии Милош Земан. Его слова приводит Tvnoviny.
В частности, Фицо не присутствовал на мероприятиях, посвященных празднованию Первомая в Словакии. Кроме того, премьер-министру не удалось осуществить свой замысел по поддержке трудящихся — он планировал провести ночную смену в роли сотрудника хлебозавода в городе Нитра, расположенном на западе страны. Также была отложена его лекция для студентов Оксфордского университета в Великобритании. Официальные источники не предоставляют информации относительно причин внесенных изменений в рабочий график главы правительства.
Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо было совершено 15 мая 2024 года. Напавший 71-летний Юрай Цинтула задержан и ожидает суда за теракт, пишет «Царьград».
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