В Кургане жители пятого микрорайона Заозерного обеспокоены состоянием проезда между детским садом №142 и школой №56. По их словам, участок находится в неудовлетворительном состоянии и требует срочного ремонта. Об этом сообщается в социальных сетях.
«В ближайшее время школа закроется, и жителям, особенно родителям с маленькими детьми, придется обходить здание по неудобной дороге с ямами и грязью», — сообщает telegram-канал «Зазик» со ссылкой на местных жителей. Ранее вопрос благоустройства уже поднимался, однако точные сроки начала работ до сих пор не определены. Жители надеются, что власти обратят внимание на проблему и включат ремонт дороги в планы по развитию инфраструктуры района, говорится в сообщении.
В администрации Кургана сообщили, что информация о состоянии участка между детским садом №142 и школой №56 передана в профильный департамент. Специалисты выедут на место, оценят ситуацию и подготовят официальный ответ. В мэрии пообещали, что дополнительную информацию предоставят в ближайшее время.
Ранее в Кургане уже фиксировались жалобы на состояние дорог у социальных объектов — так, после обращений жителей микрорайона Энергетики власти включили в план ямочного ремонта подъезд к детской поликлинике на проспекте Конституции. Работы там планируют провести летом 2025 года.
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