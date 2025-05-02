02 мая 2025

Жители Кургана просят отремонтировать участок между детским садом и школой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ждут ремонта проезда между садом №142 и школой №56 (архивное фото)
Жители ждут ремонта проезда между садом №142 и школой №56 (архивное фото) Фото:

В Кургане жители пятого микрорайона Заозерного обеспокоены состоянием проезда между детским садом №142 и школой №56. По их словам, участок находится в неудовлетворительном состоянии и требует срочного ремонта. Об этом сообщается в социальных сетях.

Жители ждут ремонта проезда между садом №142 и школой №56
Жители ждут ремонта проезда между садом №142 и школой №56
Фото:

«В ближайшее время школа закроется, и жителям, особенно родителям с маленькими детьми, придется обходить здание по неудобной дороге с ямами и грязью», — сообщает telegram-канал «Зазик» со ссылкой на местных жителей. Ранее вопрос благоустройства уже поднимался, однако точные сроки начала работ до сих пор не определены. Жители надеются, что власти обратят внимание на проблему и включат ремонт дороги в планы по развитию инфраструктуры района, говорится в сообщении.

В администрации Кургана сообщили, что информация о состоянии участка между детским садом №142 и школой №56 передана в профильный департамент. Специалисты выедут на место, оценят ситуацию и подготовят официальный ответ. В мэрии пообещали, что дополнительную информацию предоставят в ближайшее время.

Ранее в Кургане уже фиксировались жалобы на состояние дорог у социальных объектов — так, после обращений жителей микрорайона Энергетики власти включили в план ямочного ремонта подъезд к детской поликлинике на проспекте Конституции. Работы там планируют провести летом 2025 года.

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В Кургане жители пятого микрорайона Заозерного обеспокоены состоянием проезда между детским садом №142 и школой №56. По их словам, участок находится в неудовлетворительном состоянии и требует срочного ремонта. Об этом сообщается в социальных сетях. «В ближайшее время школа закроется, и жителям, особенно родителям с маленькими детьми, придется обходить здание по неудобной дороге с ямами и грязью», — сообщает telegram-канал «Зазик» со ссылкой на местных жителей. Ранее вопрос благоустройства уже поднимался, однако точные сроки начала работ до сих пор не определены. Жители надеются, что власти обратят внимание на проблему и включат ремонт дороги в планы по развитию инфраструктуры района, говорится в сообщении. В администрации Кургана сообщили, что информация о состоянии участка между детским садом №142 и школой №56 передана в профильный департамент. Специалисты выедут на место, оценят ситуацию и подготовят официальный ответ. В мэрии пообещали, что дополнительную информацию предоставят в ближайшее время. Ранее в Кургане уже фиксировались жалобы на состояние дорог у социальных объектов — так, после обращений жителей микрорайона Энергетики власти включили в план ямочного ремонта подъезд к детской поликлинике на проспекте Конституции. Работы там планируют провести летом 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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