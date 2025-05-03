Адвокаты АдГ потребовали отозвать решение о признании ее экстремистской

Юридические представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) направили в адрес Федерального ведомства по охране Конституции Германии (контрразведка) требование до 08:00 (09:00 мск) 5 мая пересмотреть решение о квалификации партии как «правоэкстремистской». В случае невыполнения данного условия адвокаты пригрозили обратиться в суд. Об этом пишет издание Bild.
«Если не последует соответствующее заявление, то мы будем советовать клиенту инициировать срочное судебное производство в административном суде Кёльна», — передает издание содержание предупреждение. Решение контрразвездки адвокаты считают незаконным.
В пятницу 2 мая Федеральное ведомство по охране Конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской группировкой, мировоззрение которой противоречит принципам демократических свобод. Принятое решение предоставляет государственным органам дополнительные полномочия для наблюдения за деятельностью членов партии, включая возможность проведения телефонных прослушиваний. Запрет на деятельность организации пока не введен — подобное решение находится в компетенции Федерального конституционного суда. В случае ликвидации АдГ станет третьей политической партией, запрещенной в истории ФРГ: ранее аналогичные меры были приняты в отношении Социалистической имперской партии — объединения бывших нацистов в 1952 году, а также Коммунистической партии Германии в 1956 году.
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