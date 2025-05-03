«Закрыть от общества»: Сати Казанова объяснила, почему не показывает лицо дочери

Певица Сати Казанова раскрыла причины, по которым не показывает публике лицо своей маленькой дочери и не называет ее имени. В беседе со Светланой Бондарчук в шоу «Света вокруг света» артистка подчеркнула, что решение связано исключительно с желанием оградить ребенка от излишнего внимания.
«Во-первых и в-главных, она пока маленькая. У нее нет, как я верю, такой определенной защиты, она еще хрупкая очень. Я так ее чувствую. <...> Это мой инстинкт материнский ее защищать, оберегать и закрывать от общества», — пояснила Сати Казанова в интервью.
По словам певицы, подобный подход не связан с какими-либо эзотерическими или религиозными убеждениями. Она отметила, что главным мотивом остается забота о безопасности и эмоциональном комфорте дочери, которая еще слишком мала для публичного внимания.
Певица Сати Казанова впервые стала матерью в прошлом году. Ее 29 октября выписали из родильного дома вместе со своей новорожденной дочерью. Это событие стало значимым для всей семьи артистки, в том числе для ее супруга Стефано Тиоццо, который активно поддерживал супругу на протяжении родов. Путь к рождению ребенка оказался для Сати Казановой и ее мужа непростым и занял около пяти лет.
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