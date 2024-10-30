«Мы старались пять лет»: Сати Казанову выписали из роддома

Сати Казанова, впервые ставшая мамой, выписалась из роддома
© Служба новостей «URA.RU»
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Сати Казанову с дочкой выписали из роддома
Сати Казанову с дочкой выписали из роддома Фото:

Певица Сати Казанова (Сатия Казанова) впервые стала мамой и вместе со своей новорожденной дочерью была выписана из роддома 29 октября. Это событие стало особенным для всей семьи, в том числе для ее мужа Стефано Тиоццо, который активно участвовал в процессе родов и поддерживал Сати.

«„Наша встреча с долгожданной девочкой“, — написала в соцсети сестра Сати — Марьяна, опубликовав милые кадры с выпиские»», — передает Starhit. 42-летнюю певицу и ее новорожденную дочь пришли поприветствовать ближайшие родственники. Среди первых на место прибыл отец ребенка, Стефано Тиоццо.

Путь к материнству для Сати и ее мужа был долгим и непростым. Пара мечтала о ребенке на протяжении пяти лет, время от времени сталкиваясь с предложениями о медицинском вмешательстве. Однако они решили добиваться зачатия естественным путем, что в итоге и привело к желаемому результату. 

Ранее сообщалось о том, что Сати Казанова впервые испытала радость материнства. Певица, которая недавно отпраздновала свой 42-й день рождения в начале октября, объявила о рождении дочери. После появления на свет ее дочери, исполнительница полностью уделила себя духовным практикам. В связи с этим она приняла решение отменить все запланированные выступления до апреля 2025 года.

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Певица Сати Казанова (Сатия Казанова) впервые стала мамой и вместе со своей новорожденной дочерью была выписана из роддома 29 октября. Это событие стало особенным для всей семьи, в том числе для ее мужа Стефано Тиоццо, который активно участвовал в процессе родов и поддерживал Сати. «„Наша встреча с долгожданной девочкой“, — написала в соцсети сестра Сати — Марьяна, опубликовав милые кадры с выпиские»», — передает Starhit. 42-летнюю певицу и ее новорожденную дочь пришли поприветствовать ближайшие родственники. Среди первых на место прибыл отец ребенка, Стефано Тиоццо. Путь к материнству для Сати и ее мужа был долгим и непростым. Пара мечтала о ребенке на протяжении пяти лет, время от времени сталкиваясь с предложениями о медицинском вмешательстве. Однако они решили добиваться зачатия естественным путем, что в итоге и привело к желаемому результату.  Ранее сообщалось о том, что Сати Казанова впервые испытала радость материнства. Певица, которая недавно отпраздновала свой 42-й день рождения в начале октября, объявила о рождении дочери. После появления на свет ее дочери, исполнительница полностью уделила себя духовным практикам. В связи с этим она приняла решение отменить все запланированные выступления до апреля 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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