«Мы старались пять лет»: Сати Казанову выписали из роддома

Певица Сати Казанова (Сатия Казанова) впервые стала мамой и вместе со своей новорожденной дочерью была выписана из роддома 29 октября. Это событие стало особенным для всей семьи, в том числе для ее мужа Стефано Тиоццо, который активно участвовал в процессе родов и поддерживал Сати.
«„Наша встреча с долгожданной девочкой“, — написала в соцсети сестра Сати — Марьяна, опубликовав милые кадры с выпиские»», — передает Starhit. 42-летнюю певицу и ее новорожденную дочь пришли поприветствовать ближайшие родственники. Среди первых на место прибыл отец ребенка, Стефано Тиоццо.
Путь к материнству для Сати и ее мужа был долгим и непростым. Пара мечтала о ребенке на протяжении пяти лет, время от времени сталкиваясь с предложениями о медицинском вмешательстве. Однако они решили добиваться зачатия естественным путем, что в итоге и привело к желаемому результату.
Ранее сообщалось о том, что Сати Казанова впервые испытала радость материнства. Певица, которая недавно отпраздновала свой 42-й день рождения в начале октября, объявила о рождении дочери. После появления на свет ее дочери, исполнительница полностью уделила себя духовным практикам. В связи с этим она приняла решение отменить все запланированные выступления до апреля 2025 года.
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