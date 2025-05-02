Пермский край в 2024 году посетили более 100 тысяч промышленных туристов

На промышленных объектах Прикамья в прошлом году побывали 115 тысяч туристов. Об этом рассказали на Всероссийском туристическом конгрессе «Ворота Русского Севера».
«По итогу 2024 года в Пермском крае промышленные предприятия посетили 115 тысяч туристов. По событийному потенциалу регион входит в топ-10 общероссийского рейтинга», — пишет министерство по туризму Прикамья.
Самым посещаемыми площадками стали кондитерская фабрика «Пермская», «Промобот», печатная фабрика «Гознака», Краснокамская фабрика деревянной игрушки и фабрика кукурузных палочек «Кумир». В числе лидеров также — предприятия группы «ЛУКОЙЛ».
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