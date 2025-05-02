02 мая 2025

Пермский край в 2024 году посетили более 100 тысяч промышленных туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прикамье уже зарекомендовало себя как центр деловой активности и центр профориентации
Прикамье уже зарекомендовало себя как центр деловой активности и центр профориентации Фото:

На промышленных объектах Прикамья в прошлом году побывали 115 тысяч туристов. Об этом рассказали на Всероссийском туристическом конгрессе «Ворота Русского Севера».

«По итогу 2024 года в Пермском крае промышленные предприятия посетили 115 тысяч туристов. По событийному потенциалу регион входит в топ-10 общероссийского рейтинга», — пишет министерство по туризму Прикамья.

Самым посещаемыми площадками стали кондитерская фабрика «Пермская», «Промобот», печатная фабрика «Гознака», Краснокамская фабрика деревянной игрушки и фабрика кукурузных палочек «Кумир». В числе лидеров также — предприятия группы «ЛУКОЙЛ».

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На промышленных объектах Прикамья в прошлом году побывали 115 тысяч туристов. Об этом рассказали на Всероссийском туристическом конгрессе «Ворота Русского Севера». «По итогу 2024 года в Пермском крае промышленные предприятия посетили 115 тысяч туристов. По событийному потенциалу регион входит в топ-10 общероссийского рейтинга», — пишет министерство по туризму Прикамья. Самым посещаемыми площадками стали кондитерская фабрика «Пермская», «Промобот», печатная фабрика «Гознака», Краснокамская фабрика деревянной игрушки и фабрика кукурузных палочек «Кумир». В числе лидеров также — предприятия группы «ЛУКОЙЛ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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