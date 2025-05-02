В зоопарке Екатеринбурга у Рона и Гермионы родился Гарри

Имя примату выбрали работники Екатеринбургского зоопарка
В зоопарке Екатеринбурга выбрали имя недавно родившемуся примату из семейства игрунковых Жоффруа. Его назвали в честь главного героя серии книг о Гарри Поттере, сообщили в учреждении.
«В итоге специалисты Екатеринбургского зоопарка решили остановиться на имени Гарри», — поделились в пресс-службе зоопарка. Родителей малыша зовут Рон и Гермиона.
Посетители также предлагали имена Дамблдор, Альбус, Гарри, Северус, Ньют Саламандер и другие. Сам детеныш родился в начале апреля. Сейчас он уже может самостоятельно питаться.
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