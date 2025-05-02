02 мая 2025

В зоопарке Екатеринбурга у Рона и Гермионы родился Гарри

Примата из зоопарка Екатеринбурга назвали в честь Гарри Поттера
© Служба новостей «URA.RU»
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Имя примату выбрали работники Екатеринбургского зоопарка
Имя примату выбрали работники Екатеринбургского зоопарка Фото:

В зоопарке Екатеринбурга выбрали имя недавно родившемуся примату из семейства игрунковых Жоффруа. Его назвали в честь главного героя серии книг о Гарри Поттере, сообщили в учреждении.

«В итоге специалисты Екатеринбургского зоопарка решили остановиться на имени Гарри», — поделились в пресс-службе зоопарка. Родителей малыша зовут Рон и Гермиона.

Посетители также предлагали имена Дамблдор, Альбус, Гарри, Северус, Ньют Саламандер и другие. Сам детеныш родился в начале апреля. Сейчас он уже может самостоятельно питаться.

Фото:

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В зоопарке Екатеринбурга выбрали имя недавно родившемуся примату из семейства игрунковых Жоффруа. Его назвали в честь главного героя серии книг о Гарри Поттере, сообщили в учреждении. «В итоге специалисты Екатеринбургского зоопарка решили остановиться на имени Гарри», — поделились в пресс-службе зоопарка. Родителей малыша зовут Рон и Гермиона. Посетители также предлагали имена Дамблдор, Альбус, Гарри, Северус, Ньют Саламандер и другие. Сам детеныш родился в начале апреля. Сейчас он уже может самостоятельно питаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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