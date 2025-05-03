Над Мурманской областью уничтожено три беспилотника ВСУ

Три украинских беспилотника были ликвидированы над Мурманской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«... дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Мурманской области», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.
Последний раз угроза применения дронов со стороны ВСУ в Мурманской области была зафиксирована в конце января 2025 года. Тогда губернатор Андрей Чибис обратился к жителям региона с просьбой проявлять понимание в связи с изменениями в расписании авиарейсов, сохранять осторожность и доверять исключительно проверенным официальным источникам информации.
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