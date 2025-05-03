Над Мурманской областью уничтожено три беспилотника ВСУ

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ВСУ попытались атаковать Мурманскую область
ВСУ попытались атаковать Мурманскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Три украинских беспилотника были ликвидированы над Мурманской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«... дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Мурманской области», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.

Последний раз угроза применения дронов со стороны ВСУ в Мурманской области была зафиксирована в конце января 2025 года. Тогда губернатор Андрей Чибис обратился к жителям региона с просьбой проявлять понимание в связи с изменениями в расписании авиарейсов, сохранять осторожность и доверять исключительно проверенным официальным источникам информации.

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Три украинских беспилотника были ликвидированы над Мурманской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «... дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Мурманской области», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны. Последний раз угроза применения дронов со стороны ВСУ в Мурманской области была зафиксирована в конце января 2025 года. Тогда губернатор Андрей Чибис обратился к жителям региона с просьбой проявлять понимание в связи с изменениями в расписании авиарейсов, сохранять осторожность и доверять исключительно проверенным официальным источникам информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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