В майские праздники пермяки увидят в небе МКС

Жители Перми до 9 мая смогут увидеть в небе пролет Международной космической станции (МКС). Об этом рассказали в Пермском планетарии.
«3 мая в 03:42 — началась серия видимости МКС (восход на юго-западе). Международную космическую станцию можно увидеть до 9 мая в утренние часы», — сообщается на сайте учреждения.
В Пермском планетарии рассказали о лучшем времени для наблюдения за космическим объектом:
4 мая — в 02:56,
5 мая — в 03:42,
6 мая — в 02:57,
7 мая — в 03:43,
8 мая — в 02:58,
9 мая — в 03:44.
Время видимости в Перми примерное, если орбита МКС существенно не изменится. За положением космической станции можно следить онлайн на сайте или в мобильном приложении «МКС прямо сейчас».
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