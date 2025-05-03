03 мая 2025
02 мая 2025

В майские праздники пермяки увидят в небе МКС

Видимость МКС на ночном небе Перми будет наилучшей с 3 по 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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МКС можно увидеть в утренние часы
МКС можно увидеть в утренние часы Фото:

Жители Перми до 9 мая смогут увидеть в небе пролет Международной космической станции (МКС). Об этом рассказали в Пермском планетарии.

«3 мая в 03:42 — началась серия видимости МКС (восход на юго-западе). Международную космическую станцию можно увидеть до 9 мая в утренние часы», — сообщается на сайте учреждения.

В Пермском планетарии рассказали о лучшем времени для наблюдения за космическим объектом:

4 мая — в 02:56,

5 мая — в 03:42,

6 мая — в 02:57,

7 мая — в 03:43,

8 мая — в 02:58,

9 мая — в 03:44.

Время видимости в Перми примерное, если орбита МКС существенно не изменится. За положением космической станции можно следить онлайн на сайте или в мобильном приложении «МКС прямо сейчас». 

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Жители Перми до 9 мая смогут увидеть в небе пролет Международной космической станции (МКС). Об этом рассказали в Пермском планетарии. «3 мая в 03:42 — началась серия видимости МКС (восход на юго-западе). Международную космическую станцию можно увидеть до 9 мая в утренние часы», — сообщается на сайте учреждения. В Пермском планетарии рассказали о лучшем времени для наблюдения за космическим объектом: 4 мая — в 02:56, 5 мая — в 03:42, 6 мая — в 02:57, 7 мая — в 03:43, 8 мая — в 02:58, 9 мая — в 03:44. Время видимости в Перми примерное, если орбита МКС существенно не изменится. За положением космической станции можно следить онлайн на сайте или в мобильном приложении «МКС прямо сейчас». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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