03 мая 2025

Mash: авто депутата оказалось замешано в ДТП с погибшей женщиной в Туле

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В Туле произошло смертельное ДТП Фото:

Автомобиль Chevrolet Camaro, владельцем которого предположительно является депутат Тульской городской думы от КПРФ Дмитрий Дубовенко, стал участником смертельного ДТП на проспекте Ленина в центре столицы региона. В результате аварии погибла пассажирка Toyota Camry, водитель которой был госпитализирован.

«В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Toyota Camry, водитель госпитализирован. Очевидцы утверждают, что за рулем Camaro находился Дмитрий Дубовенко», — сообщил telegram-канал Mash. Официального подтверждения данной информации не приводилось.

Об обстоятельствах и причинах аварии не сообщается. Также, по сведениям авторов канала, после произошедшего инцидента страницы депутата в соцсетях оказались закрыты.

Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации в ГИБДД Тульской области, а также в пресс-службу КПРФ. Ожидается ответ.

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Автомобиль Chevrolet Camaro, владельцем которого предположительно является депутат Тульской городской думы от КПРФ Дмитрий Дубовенко, стал участником смертельного ДТП на проспекте Ленина в центре столицы региона. В результате аварии погибла пассажирка Toyota Camry, водитель которой был госпитализирован. «В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Toyota Camry, водитель госпитализирован. Очевидцы утверждают, что за рулем Camaro находился Дмитрий Дубовенко», — сообщил telegram-канал Mash. Официального подтверждения данной информации не приводилось. Об обстоятельствах и причинах аварии не сообщается. Также, по сведениям авторов канала, после произошедшего инцидента страницы депутата в соцсетях оказались закрыты. Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации в ГИБДД Тульской области, а также в пресс-службу КПРФ. Ожидается ответ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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