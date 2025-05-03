Mash: авто депутата оказалось замешано в ДТП с погибшей женщиной в Туле

04 мая 2025 в 01:48 Размер текста - 17 +

В Туле произошло смертельное ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автомобиль Chevrolet Camaro, владельцем которого предположительно является депутат Тульской городской думы от КПРФ Дмитрий Дубовенко, стал участником смертельного ДТП на проспекте Ленина в центре столицы региона. В результате аварии погибла пассажирка Toyota Camry, водитель которой был госпитализирован. «В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Toyota Camry, водитель госпитализирован. Очевидцы утверждают, что за рулем Camaro находился Дмитрий Дубовенко», — сообщил telegram-канал Mash. Официального подтверждения данной информации не приводилось. Об обстоятельствах и причинах аварии не сообщается. Также, по сведениям авторов канала, после произошедшего инцидента страницы депутата в соцсетях оказались закрыты. Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации в ГИБДД Тульской области, а также в пресс-службу КПРФ. Ожидается ответ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобиль Chevrolet Camaro, владельцем которого предположительно является депутат Тульской городской думы от КПРФ Дмитрий Дубовенко, стал участником смертельного ДТП на проспекте Ленина в центре столицы региона. В результате аварии погибла пассажирка Toyota Camry, водитель которой был госпитализирован. «В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Toyota Camry, водитель госпитализирован. Очевидцы утверждают, что за рулем Camaro находился Дмитрий Дубовенко», — сообщил telegram-канал Mash. Официального подтверждения данной информации не приводилось. Об обстоятельствах и причинах аварии не сообщается. Также, по сведениям авторов канала, после произошедшего инцидента страницы депутата в соцсетях оказались закрыты. Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации в ГИБДД Тульской области, а также в пресс-службу КПРФ. Ожидается ответ.