03 мая 2025

Почти две тысячи россиян остались без света из-за непогоды

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Электричество отключали во Владимирской области
Электричество отключали во Владимирской области Фото:

Во Владимирской области около двух тысяч жителей сидят без света из-за непогоды. Об этом рассказал губернатор региона Александр Авдеев.

«Электроэнергия отключалась в домах в Александровском и Юрьев-Польском районах. На 19 часов 3 мая обесточено 72 трансформаторных подстанции, 1780 человек», — сообщил Авдеев в telegram-канале. Он добавил, что энергетики делают все необходимое, чтобы возобновить электроснабжение пострадавших от непогоды территорий.

По словам Авдеева, свет дали в дома на нескольких улицах в Александрове. Он уточнил, что вернулось электричество в село Большое Каринское. Но фронт работ еще очень большой, сообщил глава области. 

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Во Владимирской области около двух тысяч жителей сидят без света из-за непогоды. Об этом рассказал губернатор региона Александр Авдеев. «Электроэнергия отключалась в домах в Александровском и Юрьев-Польском районах. На 19 часов 3 мая обесточено 72 трансформаторных подстанции, 1780 человек», — сообщил Авдеев в telegram-канале. Он добавил, что энергетики делают все необходимое, чтобы возобновить электроснабжение пострадавших от непогоды территорий. По словам Авдеева, свет дали в дома на нескольких улицах в Александрове. Он уточнил, что вернулось электричество в село Большое Каринское. Но фронт работ еще очень большой, сообщил глава области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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