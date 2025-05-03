Почти две тысячи россиян остались без света из-за непогоды

Во Владимирской области около двух тысяч жителей сидят без света из-за непогоды. Об этом рассказал губернатор региона Александр Авдеев.
«Электроэнергия отключалась в домах в Александровском и Юрьев-Польском районах. На 19 часов 3 мая обесточено 72 трансформаторных подстанции, 1780 человек», — сообщил Авдеев в telegram-канале. Он добавил, что энергетики делают все необходимое, чтобы возобновить электроснабжение пострадавших от непогоды территорий.
По словам Авдеева, свет дали в дома на нескольких улицах в Александрове. Он уточнил, что вернулось электричество в село Большое Каринское. Но фронт работ еще очень большой, сообщил глава области.
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