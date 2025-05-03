03 мая 2025

В Прикамье «Поезд Победы» попал на уникальный снимок

«Поезд Победы» проехал рядом со столетним виадуком в Пермском крае
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«Поезд Победы» совершит путешествие по всей Горьковской железной дороге (архивное фото)
«Поезд Победы» совершит путешествие по всей Горьковской железной дороге (архивное фото) Фото:
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В Пермском крае «Поезд Победы» Л-4302 проехал рядом со столетним виадуком в деревне Большой Сарс (Октябрьский округ), повторив путь военных эшелонов 1941-1945 годов. Уникальную фотографию опубликовал Ринат Салимов на своей странице «ВКонтакте». 

«В год 80-летия Великой Победы мемориальный состав „Поезд Победы“ Л-4302 проехал рядом с 111-летним железнодорожным виадуком — это же история в чистом виде, захватывающая, происходящая на наших глазах, история, которую мы помним, которой гордимся и которую ценим. Снимок уникальный, исторический — ведь в том числе и по этому виадуку с 1941 по 1945 годы туда на западное направление, в сторону фронта подобные паровозы (но другой серии) осуществляли быструю и бесперебойную доставку огромного количества войск, боевой техники и вооружения», — написал к посту с фотографией Салимов. 

«Поезд Победы» запустила Горьковская железная дорога 23 апреля из Нижнего Новгорода. В его состав входят шесть платформ с выставочными образцами техники военных лет, два вагона-теплушки с полевой кухней и фотозоной. Во главе поезда — легендарный паровоз серии Л-4302. В маршруте мемориального состава 45 станций. В Пермском крае «Поезд Победы» встретили 2 мая жители Чернушки. 

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В Пермском крае «Поезд Победы» Л-4302 проехал рядом со столетним виадуком в деревне Большой Сарс (Октябрьский округ), повторив путь военных эшелонов 1941-1945 годов. Уникальную фотографию опубликовал Ринат Салимов на своей странице «ВКонтакте».  «В год 80-летия Великой Победы мемориальный состав „Поезд Победы“ Л-4302 проехал рядом с 111-летним железнодорожным виадуком — это же история в чистом виде, захватывающая, происходящая на наших глазах, история, которую мы помним, которой гордимся и которую ценим. Снимок уникальный, исторический — ведь в том числе и по этому виадуку с 1941 по 1945 годы туда на западное направление, в сторону фронта подобные паровозы (но другой серии) осуществляли быструю и бесперебойную доставку огромного количества войск, боевой техники и вооружения», — написал к посту с фотографией Салимов.  «Поезд Победы» запустила Горьковская железная дорога 23 апреля из Нижнего Новгорода. В его состав входят шесть платформ с выставочными образцами техники военных лет, два вагона-теплушки с полевой кухней и фотозоной. Во главе поезда — легендарный паровоз серии Л-4302. В маршруте мемориального состава 45 станций. В Пермском крае «Поезд Победы» встретили 2 мая жители Чернушки. 
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