Некоторые украинские военнопленные, взятые в плен на сумском направлении, выразили желание остаться в России. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России», — передает источника из силовых структур ТАСС. Там добавили, что большинство женщин и матерей с Украины обращаются с просьбой не возвращать их мужей домой, опасаясь, что после обмена их снова могут мобилизовать.
Многие военнослужащие ВСУ, оказавшиеся в плену, вошли в конфликт с командованием, и их путь в армию часто включал уклонение от мобилизации и быстрое прохождение медкомиссии. Чат-боты в Telegram, созданные для сдачи в плен, также используются родственниками для жалоб на командиров. По данным силовых структур, в Курской области пропали без вести десятки тысяч украинских солдат.
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