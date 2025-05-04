Украинские пленные высказались о желании остаться в России

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Матери украинских пленных боятся повторной мобилизации
Матери украинских пленных боятся повторной мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Некоторые украинские военнопленные, взятые в плен на сумском направлении, выразили желание остаться в России. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России», — передает источника из силовых структур ТАСС. Там добавили, что большинство женщин и матерей с Украины обращаются с просьбой не возвращать их мужей домой, опасаясь, что после обмена их снова могут мобилизовать.

Многие военнослужащие ВСУ, оказавшиеся в плену, вошли в конфликт с командованием, и их путь в армию часто включал уклонение от мобилизации и быстрое прохождение медкомиссии. Чат-боты в Telegram, созданные для сдачи в плен, также используются родственниками для жалоб на командиров. По данным силовых структур, в Курской области пропали без вести десятки тысяч украинских солдат.

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Некоторые украинские военнопленные, взятые в плен на сумском направлении, выразили желание остаться в России. Об этом рассказали в российских силовых структурах. «Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России», — передает источника из силовых структур ТАСС. Там добавили, что большинство женщин и матерей с Украины обращаются с просьбой не возвращать их мужей домой, опасаясь, что после обмена их снова могут мобилизовать. Многие военнослужащие ВСУ, оказавшиеся в плену, вошли в конфликт с командованием, и их путь в армию часто включал уклонение от мобилизации и быстрое прохождение медкомиссии. Чат-боты в Telegram, созданные для сдачи в плен, также используются родственниками для жалоб на командиров. По данным силовых структур, в Курской области пропали без вести десятки тысяч украинских солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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