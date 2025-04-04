04 апреля 2025

Тысячи солдат ВСУ пропали без вести в Курской области: главное об СВО на 4 апреля

Половина бригады ВСУ пропала без вести в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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В 82-й бригаде ВСУ пропали 600 бойцов из 1100
В 82-й бригаде ВСУ пропали 600 бойцов из 1100 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области пропали свыше семи тысяч украинских военнослужащих. Наиболее значительные потери наблюдаются в рядах 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в течение двух часов российские противовоздушные оборонительные системы сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской и Белгородской областей. Главное об СВО на 4 апреля — в материале URA.RU.

Бригада ВСУ пропала без вести

По данным группировки войск «Север», в Курской области пропали без вести более семи тысяч украинских военных. Особенно тяжелые потери понесла 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ, где числятся пропавшими 600 бойцов из 1100. Часть военных погибла в подбитой технике, а некоторые были обнаружены лишь в виде фрагментов останков.

Главное об СВО в Белгородской области

Алаудинов: ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область две недели назад

Генерал-лейтенант, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов сообщил, что две недели назад украинские войска пытались прорваться в Белгородскую область, но атака была отбита. Он отметил, что ВСУ продолжают перебрасывать подкрепления, но несут значительные потери без достижения оперативных успехов.

МО РФ: уничтожены 5 БПЛА над Курской и Белгородской областями

Минобороны РФ сообщило, что за два часа российские системы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями. Над первым регионом сбили два БПЛА, над вторым — три.

Российские военные освободили Розовку и Успеновку в ДНР

Российские войска взяли под контроль села Розовку и Успеновку в Донецкой Народной Республике. В Минобороны подчеркнули, что наступление на донецком направлении продолжается.

Обстановка в Брянской области

В селе Лемешовка после удара украинского FPV-дрона повреждена подстанция, что привело к отключению электричества. Губернатор Александр Богомаз заявил, что пострадавших нет, идут восстановительные работы. В Стародубском округе реактивный снаряд повредил мост между селами Демьянки и Азаровка, который использовался гражданскими.

Сийярто: НАТО не сможет направить миротворцев на Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправка миротворческих сил НАТО в Украину не обсуждалась на последней встрече альянса. Он подчеркнул, что Россия категорически против такой инициативы, а ее реализация может привести к прямому столкновению с РФ и риску Третьей мировой войны. Сийярто добавил, что, несмотря на возможные разногласия с Москвой, эскалацию допускать нельзя.

Лавров обсудил Украину с представителями Ватикана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с секретарем Ватикана по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Стороны обсудили ситуацию на Украине, в том числе в контексте российско-американского диалога о путях урегулирования кризиса. В МИД РФ отметили, что Лавров поблагодарил Святой престол за содействие в гуманитарных вопросах, включая обмен пленными.

Рубио: США могут пересмотреть позицию по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Штатов Дональда Трампа готова изменить подход к урегулированию украинского конфликта, если Россия будет затягивать переговоры. Он подчеркнул, что Трамп не намерен втягиваться в бесконечные дипломатические дискуссии, и если Москва действительно стремится к миру.

Кремль о переговорах и НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает обсуждать с Украиной нюансы прекращения огня, несмотря на распространение фейков и слухов в СМИ. Отдельно он прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО, назвав этот вопрос сложным и неоднозначным. Песков отметил, что конкретные параметры по этой теме пока не определены, и она остается предметом переговоров.

Успехи российских танкистов в Запорожской области

Экипажи танков Т-72Б3 из состава Новороссийских десантников эффективно действуют на Ореховском направлении. С помощью БПЛА-корректировки они уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой, а также поразили артиллерию, технику и склады боеприпасов, передает «Пятый канал». Один из эпизодов боя зафиксировал поражение укрытия ВСУ с расстояния более пяти километров. После нескольких точных выстрелов укрепленная позиция противника была полностью разрушена.

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В Курской области пропали свыше семи тысяч украинских военнослужащих. Наиболее значительные потери наблюдаются в рядах 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в течение двух часов российские противовоздушные оборонительные системы сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской и Белгородской областей. Главное об СВО на 4 апреля — в материале URA.RU. Бригада ВСУ пропала без вести По данным группировки войск «Север», в Курской области пропали без вести более семи тысяч украинских военных. Особенно тяжелые потери понесла 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ, где числятся пропавшими 600 бойцов из 1100. Часть военных погибла в подбитой технике, а некоторые были обнаружены лишь в виде фрагментов останков. Главное об СВО в Белгородской области Алаудинов: ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область две недели назад Генерал-лейтенант, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов сообщил, что две недели назад украинские войска пытались прорваться в Белгородскую область, но атака была отбита. Он отметил, что ВСУ продолжают перебрасывать подкрепления, но несут значительные потери без достижения оперативных успехов. МО РФ: уничтожены 5 БПЛА над Курской и Белгородской областями Минобороны РФ сообщило, что за два часа российские системы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями. Над первым регионом сбили два БПЛА, над вторым — три. Российские военные освободили Розовку и Успеновку в ДНР Российские войска взяли под контроль села Розовку и Успеновку в Донецкой Народной Республике. В Минобороны подчеркнули, что наступление на донецком направлении продолжается. Обстановка в Брянской области В селе Лемешовка после удара украинского FPV-дрона повреждена подстанция, что привело к отключению электричества. Губернатор Александр Богомаз заявил, что пострадавших нет, идут восстановительные работы. В Стародубском округе реактивный снаряд повредил мост между селами Демьянки и Азаровка, который использовался гражданскими. Сийярто: НАТО не сможет направить миротворцев на Украину Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправка миротворческих сил НАТО в Украину не обсуждалась на последней встрече альянса. Он подчеркнул, что Россия категорически против такой инициативы, а ее реализация может привести к прямому столкновению с РФ и риску Третьей мировой войны. Сийярто добавил, что, несмотря на возможные разногласия с Москвой, эскалацию допускать нельзя. Лавров обсудил Украину с представителями Ватикана Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с секретарем Ватикана по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Стороны обсудили ситуацию на Украине, в том числе в контексте российско-американского диалога о путях урегулирования кризиса. В МИД РФ отметили, что Лавров поблагодарил Святой престол за содействие в гуманитарных вопросах, включая обмен пленными. Рубио: США могут пересмотреть позицию по Украине Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Штатов Дональда Трампа готова изменить подход к урегулированию украинского конфликта, если Россия будет затягивать переговоры. Он подчеркнул, что Трамп не намерен втягиваться в бесконечные дипломатические дискуссии, и если Москва действительно стремится к миру. Кремль о переговорах и НАТО Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает обсуждать с Украиной нюансы прекращения огня, несмотря на распространение фейков и слухов в СМИ. Отдельно он прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО, назвав этот вопрос сложным и неоднозначным. Песков отметил, что конкретные параметры по этой теме пока не определены, и она остается предметом переговоров. Успехи российских танкистов в Запорожской области Экипажи танков Т-72Б3 из состава Новороссийских десантников эффективно действуют на Ореховском направлении. С помощью БПЛА-корректировки они уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой, а также поразили артиллерию, технику и склады боеприпасов, передает «Пятый канал». Один из эпизодов боя зафиксировал поражение укрытия ВСУ с расстояния более пяти километров. После нескольких точных выстрелов укрепленная позиция противника была полностью разрушена.
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