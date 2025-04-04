Тысячи солдат ВСУ пропали без вести в Курской области: главное об СВО на 4 апреля

В Курской области пропали свыше семи тысяч украинских военнослужащих. Наиболее значительные потери наблюдаются в рядах 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в течение двух часов российские противовоздушные оборонительные системы сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской и Белгородской областей. Главное об СВО на 4 апреля — в материале URA.RU.
Бригада ВСУ пропала без вести
По данным группировки войск «Север», в Курской области пропали без вести более семи тысяч украинских военных. Особенно тяжелые потери понесла 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ, где числятся пропавшими 600 бойцов из 1100. Часть военных погибла в подбитой технике, а некоторые были обнаружены лишь в виде фрагментов останков.
Главное об СВО в Белгородской области
Алаудинов: ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область две недели назад
Генерал-лейтенант, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов сообщил, что две недели назад украинские войска пытались прорваться в Белгородскую область, но атака была отбита. Он отметил, что ВСУ продолжают перебрасывать подкрепления, но несут значительные потери без достижения оперативных успехов.
МО РФ: уничтожены 5 БПЛА над Курской и Белгородской областями
Минобороны РФ сообщило, что за два часа российские системы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями. Над первым регионом сбили два БПЛА, над вторым — три.
Российские военные освободили Розовку и Успеновку в ДНР
Российские войска взяли под контроль села Розовку и Успеновку в Донецкой Народной Республике. В Минобороны подчеркнули, что наступление на донецком направлении продолжается.
Обстановка в Брянской области
В селе Лемешовка после удара украинского FPV-дрона повреждена подстанция, что привело к отключению электричества. Губернатор Александр Богомаз заявил, что пострадавших нет, идут восстановительные работы. В Стародубском округе реактивный снаряд повредил мост между селами Демьянки и Азаровка, который использовался гражданскими.
Сийярто: НАТО не сможет направить миротворцев на Украину
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправка миротворческих сил НАТО в Украину не обсуждалась на последней встрече альянса. Он подчеркнул, что Россия категорически против такой инициативы, а ее реализация может привести к прямому столкновению с РФ и риску Третьей мировой войны. Сийярто добавил, что, несмотря на возможные разногласия с Москвой, эскалацию допускать нельзя.
Лавров обсудил Украину с представителями Ватикана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с секретарем Ватикана по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Стороны обсудили ситуацию на Украине, в том числе в контексте российско-американского диалога о путях урегулирования кризиса. В МИД РФ отметили, что Лавров поблагодарил Святой престол за содействие в гуманитарных вопросах, включая обмен пленными.
Рубио: США могут пересмотреть позицию по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Штатов Дональда Трампа готова изменить подход к урегулированию украинского конфликта, если Россия будет затягивать переговоры. Он подчеркнул, что Трамп не намерен втягиваться в бесконечные дипломатические дискуссии, и если Москва действительно стремится к миру.
Кремль о переговорах и НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает обсуждать с Украиной нюансы прекращения огня, несмотря на распространение фейков и слухов в СМИ. Отдельно он прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО, назвав этот вопрос сложным и неоднозначным. Песков отметил, что конкретные параметры по этой теме пока не определены, и она остается предметом переговоров.
Успехи российских танкистов в Запорожской области
Экипажи танков Т-72Б3 из состава Новороссийских десантников эффективно действуют на Ореховском направлении. С помощью БПЛА-корректировки они уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой, а также поразили артиллерию, технику и склады боеприпасов, передает «Пятый канал». Один из эпизодов боя зафиксировал поражение укрытия ВСУ с расстояния более пяти километров. После нескольких точных выстрелов укрепленная позиция противника была полностью разрушена.
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