03 мая 2025
02 мая 2025

Патриотический кинотеатр в военном стиле появится при храме в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний кинотеатр Победы откроется у храма в микрорайоне Глинки
Летний кинотеатр Победы откроется у храма в микрорайоне Глинки Фото:

В Кургане при храме Матроны Московской в микрорайоне Глинки 9 мая откроется летний кинотеатр патриотических фильмов. Площадку оформят в военном стиле. Об этом сообщает Курганская епархия.

Показы будут проходить с 9 мая по 1 октября 2025 года. Вход свободный и бесплатный
Показы будут проходить с 9 мая по 1 октября 2025 года. Вход свободный и бесплатный
Фото:

«9 мая, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, при храме блаженной старицы Матроны Московской в микрорайоне Глинки города Кургана начнёт функционировать летний кинотеатр отечественных патриотических фильмов», — говорится в группе «Курганская епархия» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что кинотеатр будет оформлен в военном стиле: каркасное строение украсят маскировочные сети, ящики из-под снарядов и другие элементы армейской тематики. Также на территории откроется летняя чайная.

Показы будут проходить с 9 мая по 1 октября 2025 года. Вход свободный и бесплатный. Кроме киносеансов, на площадке будут проводиться встречи с ветеранами боевых действий, мероприятия по начальной военной подготовке, мастер-классы по оказанию первой помощи, спортивному и прикладному туризму, традиционным играм, рукопашному бою и фланкировке.

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В Кургане при храме Матроны Московской в микрорайоне Глинки 9 мая откроется летний кинотеатр патриотических фильмов. Площадку оформят в военном стиле. Об этом сообщает Курганская епархия. «9 мая, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, при храме блаженной старицы Матроны Московской в микрорайоне Глинки города Кургана начнёт функционировать летний кинотеатр отечественных патриотических фильмов», — говорится в группе «Курганская епархия» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что кинотеатр будет оформлен в военном стиле: каркасное строение украсят маскировочные сети, ящики из-под снарядов и другие элементы армейской тематики. Также на территории откроется летняя чайная. Показы будут проходить с 9 мая по 1 октября 2025 года. Вход свободный и бесплатный. Кроме киносеансов, на площадке будут проводиться встречи с ветеранами боевых действий, мероприятия по начальной военной подготовке, мастер-классы по оказанию первой помощи, спортивному и прикладному туризму, традиционным играм, рукопашному бою и фланкировке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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