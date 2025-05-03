В Кургане при храме Матроны Московской в микрорайоне Глинки 9 мая откроется летний кинотеатр патриотических фильмов. Площадку оформят в военном стиле. Об этом сообщает Курганская епархия.
«9 мая, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, при храме блаженной старицы Матроны Московской в микрорайоне Глинки города Кургана начнёт функционировать летний кинотеатр отечественных патриотических фильмов», — говорится в группе «Курганская епархия» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что кинотеатр будет оформлен в военном стиле: каркасное строение украсят маскировочные сети, ящики из-под снарядов и другие элементы армейской тематики. Также на территории откроется летняя чайная.
Показы будут проходить с 9 мая по 1 октября 2025 года. Вход свободный и бесплатный. Кроме киносеансов, на площадке будут проводиться встречи с ветеранами боевых действий, мероприятия по начальной военной подготовке, мастер-классы по оказанию первой помощи, спортивному и прикладному туризму, традиционным играм, рукопашному бою и фланкировке.
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