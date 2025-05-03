03 мая 2025
02 мая 2025

Губернатор ХМАО Кухарук встретился с подопечным по проекту «Герои Югры»

© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук курирует участника программы «Герои Югры» (архивное фото)
Руслан Кухарук курирует участника программы «Герои Югры» (архивное фото) Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук курирует обучение Александра Панасенко в программе «Герои Югры» — первый модуль завершился в апреле в Ханты-Мансийске, второй стартует 24 мая в Нягани. Между этапами участники работают с наставниками, сообщил глава региона.

«Курирую обучение участника программы „Герои Югры“ Александра Владимировича Панасенко. Первый модуль проекта завершился в апреле в Ханты-Мансийске, второй стартует 24 мая в Нягани. Межмодульный этап посвящен персональной работе с наставниками», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

На встрече обсуждался план стажировки и выбор темы для аттестационной работы. Накануне Дня Победы участники СВО и ветераны участвуют в патриотических мероприятиях, включая работу со школьниками и студентами. Сейчас они помогают проводить в Пыть-Яхе региональный этап игры «Зарница 2.0» как организаторы и наставники.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук курирует обучение Александра Панасенко в программе «Герои Югры» — первый модуль завершился в апреле в Ханты-Мансийске, второй стартует 24 мая в Нягани. Между этапами участники работают с наставниками, сообщил глава региона. «Курирую обучение участника программы „Герои Югры“ Александра Владимировича Панасенко. Первый модуль проекта завершился в апреле в Ханты-Мансийске, второй стартует 24 мая в Нягани. Межмодульный этап посвящен персональной работе с наставниками», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. На встрече обсуждался план стажировки и выбор темы для аттестационной работы. Накануне Дня Победы участники СВО и ветераны участвуют в патриотических мероприятиях, включая работу со школьниками и студентами. Сейчас они помогают проводить в Пыть-Яхе региональный этап игры «Зарница 2.0» как организаторы и наставники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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