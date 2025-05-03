Губернатор ХМАО Кухарук встретился с подопечным по проекту «Герои Югры»

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук курирует обучение Александра Панасенко в программе «Герои Югры» — первый модуль завершился в апреле в Ханты-Мансийске, второй стартует 24 мая в Нягани. Между этапами участники работают с наставниками, сообщил глава региона.
«Курирую обучение участника программы „Герои Югры“ Александра Владимировича Панасенко. Первый модуль проекта завершился в апреле в Ханты-Мансийске, второй стартует 24 мая в Нягани. Межмодульный этап посвящен персональной работе с наставниками», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
На встрече обсуждался план стажировки и выбор темы для аттестационной работы. Накануне Дня Победы участники СВО и ветераны участвуют в патриотических мероприятиях, включая работу со школьниками и студентами. Сейчас они помогают проводить в Пыть-Яхе региональный этап игры «Зарница 2.0» как организаторы и наставники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!