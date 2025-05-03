В Радужном (ХМАО) в озере в районе Хантейки утонул человек. Сотрудники скорой медицинской помощи пытались добраться до мужчины, проваливаясь под снег, но спасти его не удалось. Об этом сообщила пресс-служба местной городской больницы.
«Сотрудники скорой медицинской помощи, фельдшера Татьяна Рыженко и Василий Сохарев , не раздумывая, направились к месту происшествия. Провалившись в снег по пояс они шли к реке, полные решимости спасти человека», — сказано в сообщении группы VK «БУ Радужнинская городская больница».
Сотрудники полиции также приняли активное участие в спасательной операции. Они извлекли тело из ледяной воды и транспортировали его к берегу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!