03 мая 2025
02 мая 2025

В ХМАО медики и полиция не успели спасти провалившегося под лед мужчину. Фото

В Радужном на озере в районе Хантейки утонул мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники скорой помощи пытались сами добраться до мужчины по снегу, чтобы спасти (архивное фото)
Сотрудники скорой помощи пытались сами добраться до мужчины по снегу, чтобы спасти (архивное фото) Фото:
Фельдшеры Татьяна Рыженко и Василий Сохарев пытались спасти мужчину
Фельдшеры Татьяна Рыженко и Василий Сохарев пытались спасти мужчину
Фото:

В Радужном (ХМАО) в озере в районе Хантейки утонул человек. Сотрудники скорой медицинской помощи пытались добраться до мужчины, проваливаясь под снег, но спасти его не удалось. Об этом сообщила пресс-служба местной городской больницы.

«Сотрудники скорой медицинской помощи, фельдшера Татьяна Рыженко и Василий Сохарев , не раздумывая, направились к месту происшествия. Провалившись в снег по пояс они шли к реке, полные решимости спасти человека», — сказано в сообщении группы VK «БУ Радужнинская городская больница».

Сотрудники полиции также приняли активное участие в спасательной операции. Они извлекли тело из ледяной воды и транспортировали его к берегу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Радужном (ХМАО) в озере в районе Хантейки утонул человек. Сотрудники скорой медицинской помощи пытались добраться до мужчины, проваливаясь под снег, но спасти его не удалось. Об этом сообщила пресс-служба местной городской больницы. «Сотрудники скорой медицинской помощи, фельдшера Татьяна Рыженко и Василий Сохарев , не раздумывая, направились к месту происшествия. Провалившись в снег по пояс они шли к реке, полные решимости спасти человека», — сказано в сообщении группы VK «БУ Радужнинская городская больница». Сотрудники полиции также приняли активное участие в спасательной операции. Они извлекли тело из ледяной воды и транспортировали его к берегу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...