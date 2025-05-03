Бастрыкин потребовал огородить детей Челябинска от ЛГБТ-пропаганды*

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по обращению о нарушении прав несовершеннолетних из-за ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В соцсетях размещено обращение общественной организации, в котором сообщается о допущенных нарушениях прав несовершеннолетних Челябинска. По словам общественников, в детском отделе одного из магазинов обнаружена книга, содержащая недопустимую для детей информацию. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее общественники «Русской общины» обнаружили в Челябинске в детском отделе магазина «Familia» в ТРК «Урал» книгу «Моя земля-твоя земля». В этом комиксе-путеводителе их возмутила глава «О королевстве геев и лесбиянок». На своей странице в «ВКонтакте» они попросили «изъять из продажи книгу для детей с пропагандой наркотиков и ЛГБТ», а также привлечь к ответственности ее авторов и продавцов.
*Общественное движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено на территории РФ
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