03 мая 2025
02 мая 2025

Бастрыкин потребовал огородить детей Челябинска от ЛГБТ-пропаганды*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по области доложить о ходе проверки
Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по области доложить о ходе проверки Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по обращению о нарушении прав несовершеннолетних из-за ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соцсетях размещено обращение общественной организации, в котором сообщается о допущенных нарушениях прав несовершеннолетних Челябинска. По словам общественников, в детском отделе одного из магазинов обнаружена книга, содержащая недопустимую для детей информацию. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее общественники «Русской общины» обнаружили в Челябинске в детском отделе магазина «Familia» в ТРК «Урал» книгу «Моя земля-твоя земля». В этом комиксе-путеводителе их возмутила глава «О королевстве геев и лесбиянок». На своей странице в «ВКонтакте» они попросили «изъять из продажи книгу для детей с пропагандой наркотиков и ЛГБТ», а также привлечь к ответственности ее авторов и продавцов.

*Общественное движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено на территории РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по обращению о нарушении прав несовершеннолетних из-за ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В соцсетях размещено обращение общественной организации, в котором сообщается о допущенных нарушениях прав несовершеннолетних Челябинска. По словам общественников, в детском отделе одного из магазинов обнаружена книга, содержащая недопустимую для детей информацию. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в заявлении ведомства. Ранее общественники «Русской общины» обнаружили в Челябинске в детском отделе магазина «Familia» в ТРК «Урал» книгу «Моя земля-твоя земля». В этом комиксе-путеводителе их возмутила глава «О королевстве геев и лесбиянок». На своей странице в «ВКонтакте» они попросили «изъять из продажи книгу для детей с пропагандой наркотиков и ЛГБТ», а также привлечь к ответственности ее авторов и продавцов. *Общественное движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...