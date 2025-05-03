03 мая 2025

Прокуратура начала проверку инцидента с ребенком, которого зажевали ворота в Первоуральске

Прокуратура Первоуральска проверит органы опеки после травмирования подростка
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проверит соблюдение закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних
Прокуратура проверит соблюдение закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних Фото:

Прокуратура города Первоуральска организовала проверку после публикаций в СМИ о травмировании подростка во дворе дома на улице Береговой. Мальчик получил травму, когда катался на автоматических воротах и они его зажали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратурой организована проверка по публикации СМИ о травмировании подростка во дворе дома по улица Береговая в городе Первоуральск. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе дана оценка работе органов профилактики по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних», — отметили в прокуратуре. По итогам проведенной проверки будут приняты меры реагирования.

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Прокуратура города Первоуральска организовала проверку после публикаций в СМИ о травмировании подростка во дворе дома на улице Береговой. Мальчик получил травму, когда катался на автоматических воротах и они его зажали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратурой организована проверка по публикации СМИ о травмировании подростка во дворе дома по улица Береговая в городе Первоуральск. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе дана оценка работе органов профилактики по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних», — отметили в прокуратуре. По итогам проведенной проверки будут приняты меры реагирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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