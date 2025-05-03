03 мая 2025
02 мая 2025

Челябинскую 12-летнюю девочку насмерть сбил водитель на «Ладе Гранта»

© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители устанавливают причину ДТП
Правоохранители устанавливают причину ДТП Фото:

В Сосновском районе Челябинской области водитель «Лада Гранта» сбил 12-летнюю девочку, которая скончалась от полученных травм. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

«Смертельное ДТП с участием 12-летнего ребёнка произошло 4 мая около 17:10 на 2-м километре автодороги „п. Рощино“. 52-летний водитель „Лада Гранта“ совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая, по предварительным данным, внезапно выбежала на проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — отмечает пресс-служба Госавтоинспекции.

Пострадавшая девочка с тяжёлыми травмами была доставлен в медучреждение, но спасти её не удалось. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

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В Сосновском районе Челябинской области водитель «Лада Гранта» сбил 12-летнюю девочку, которая скончалась от полученных травм. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. «Смертельное ДТП с участием 12-летнего ребёнка произошло 4 мая около 17:10 на 2-м километре автодороги „п. Рощино“. 52-летний водитель „Лада Гранта“ совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая, по предварительным данным, внезапно выбежала на проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — отмечает пресс-служба Госавтоинспекции. Пострадавшая девочка с тяжёлыми травмами была доставлен в медучреждение, но спасти её не удалось. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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