03 мая 2025
02 мая 2025

Москвичи не сдаются: «Динамо» одолело «Трактор» и сохранило шансы выхода в плей-офф

Московское «Динамо» одолело «Трактор» и сохранило шансы выхода в плей-офф
© Служба новостей «URA.RU»
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«Динамо» обыграло «Трактор», продлив серию в полуфинале Кубка Гагарина
«Динамо» обыграло «Трактор», продлив серию в полуфинале Кубка Гагарина Фото:

В четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина московское «Динамо» на домашней арене «ВТБ — Арена» одержало волевую победу над челябинским «Трактором» со счётом 3:1. Эта победа сократила отставание бело-голубых в серии до 1:3, оставив интригу перед пятым поединком.

«Уже в первых двух периодах хозяева захватили инициативу: сначала Артём Швец-Роговой, а затем его тезка Ильенко поразили ворота гостей, создав комфортное преимущество. В третьей 20-минутке защитник „Трактора“ Григорий Дронов ненадолго вдохнул надежду в команду из Челябинска, сократив разрыв. Однако форвард „Динамо“ Антон Слепышев быстро восстановил двухшайбовый разрыв, поставив точку в матче», — передает корреспондент URA.RU, следивший за игрой.

Интригу добавил эпизод в концовке, когда Никита Гусев отправил шайбу в пустые ворота «Трактора», но после видеоповтора судьи отменили гол из-за офсайда. Несмотря на это, москвичи уверенно довели игру до победы.

Решающий пятый матч серии пройдёт 6 мая в Челябинске. «Трактору» для выхода в финал достаточно одной победы, но «Динамо», судя по настрою, готовы бороться до конца.

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В четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина московское «Динамо» на домашней арене «ВТБ — Арена» одержало волевую победу над челябинским «Трактором» со счётом 3:1. Эта победа сократила отставание бело-голубых в серии до 1:3, оставив интригу перед пятым поединком. «Уже в первых двух периодах хозяева захватили инициативу: сначала Артём Швец-Роговой, а затем его тезка Ильенко поразили ворота гостей, создав комфортное преимущество. В третьей 20-минутке защитник „Трактора“ Григорий Дронов ненадолго вдохнул надежду в команду из Челябинска, сократив разрыв. Однако форвард „Динамо“ Антон Слепышев быстро восстановил двухшайбовый разрыв, поставив точку в матче», — передает корреспондент URA.RU, следивший за игрой. Интригу добавил эпизод в концовке, когда Никита Гусев отправил шайбу в пустые ворота «Трактора», но после видеоповтора судьи отменили гол из-за офсайда. Несмотря на это, москвичи уверенно довели игру до победы. Решающий пятый матч серии пройдёт 6 мая в Челябинске. «Трактору» для выхода в финал достаточно одной победы, но «Динамо», судя по настрою, готовы бороться до конца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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