Москвичи не сдаются: «Динамо» одолело «Трактор» и сохранило шансы выхода в плей-офф

В четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина московское «Динамо» на домашней арене «ВТБ — Арена» одержало волевую победу над челябинским «Трактором» со счётом 3:1. Эта победа сократила отставание бело-голубых в серии до 1:3, оставив интригу перед пятым поединком.
«Уже в первых двух периодах хозяева захватили инициативу: сначала Артём Швец-Роговой, а затем его тезка Ильенко поразили ворота гостей, создав комфортное преимущество. В третьей 20-минутке защитник „Трактора“ Григорий Дронов ненадолго вдохнул надежду в команду из Челябинска, сократив разрыв. Однако форвард „Динамо“ Антон Слепышев быстро восстановил двухшайбовый разрыв, поставив точку в матче», — передает корреспондент URA.RU, следивший за игрой.
Интригу добавил эпизод в концовке, когда Никита Гусев отправил шайбу в пустые ворота «Трактора», но после видеоповтора судьи отменили гол из-за офсайда. Несмотря на это, москвичи уверенно довели игру до победы.
Решающий пятый матч серии пройдёт 6 мая в Челябинске. «Трактору» для выхода в финал достаточно одной победы, но «Динамо», судя по настрою, готовы бороться до конца.
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