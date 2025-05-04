04 мая 2025

В центре Москвы приостановили продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве с 5 мая вводятся ограничения продажи алкоголя
В Москве с 5 мая вводятся ограничения продажи алкоголя Фото:

В центре Москвы во время репетиций и проведения Парада Победы 9 мая 2025 года будет ограничена продажа алкоголя. Также будут закрыты магазины и заведения общепита на ряде центральных улиц.

«Ограничения вступят в силу во время генеральной репетиции парада с 22:00 4 мая до 13:00 5 мая 2025 год. Также во время самого парада — с 22:00 8 мая до 14:00 9 мая 2025 года», — передает телеканал 360.ru. 

В торговых точках, расположенных рядом с дорогой, по которой проходит военная техника, вводится запрет на продажу любого алкоголя, а также безалкогольных напитков в стеклянной упаковке. В периоды репетиций и самого парада все магазины, летние кафе, заведения общепита и предприятия сферы обслуживания будут закрыты.

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В центре Москвы во время репетиций и проведения Парада Победы 9 мая 2025 года будет ограничена продажа алкоголя. Также будут закрыты магазины и заведения общепита на ряде центральных улиц. «Ограничения вступят в силу во время генеральной репетиции парада с 22:00 4 мая до 13:00 5 мая 2025 год. Также во время самого парада — с 22:00 8 мая до 14:00 9 мая 2025 года», — передает телеканал 360.ru.  В торговых точках, расположенных рядом с дорогой, по которой проходит военная техника, вводится запрет на продажу любого алкоголя, а также безалкогольных напитков в стеклянной упаковке. В периоды репетиций и самого парада все магазины, летние кафе, заведения общепита и предприятия сферы обслуживания будут закрыты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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