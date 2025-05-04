Экстренные службы назвали число пострадавших из-за взрыва в московском доме

Число пострадавших из-за взрыва и пожара в московском доме на улице Генерала Тюленева выросло до 10. Об этом стало известно из сообщения экстренных служб. Информация предварительная и постоянно обновляется.
«Число пострадавших увеличилось до 10», — говорится в заявлении представителей экстренных служб. Его приводит РИА Новости.
Взрыв и последующее возгорание произошли в московском доме на Генерала Тюленева вечером 5 мая. По информации МЧС, в результате происшествия погибли два человека. URA.RU публикует последние новости о происшествии в своей онлайн-трансляции.
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