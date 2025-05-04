04 мая 2025

Экстренные службы назвали число пострадавших из-за взрыва в московском доме

Число пострадавших из-за пожара после взрыва в Москве выросло до 10
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате взрыва и пожара в московском доме пострадали 10 человек, рассказали экстренные службы
В результате взрыва и пожара в московском доме пострадали 10 человек, рассказали экстренные службы Фото:

Число пострадавших из-за взрыва и пожара в московском доме на улице Генерала Тюленева выросло до 10. Об этом стало известно из сообщения экстренных служб. Информация предварительная и постоянно обновляется.

«Число пострадавших увеличилось до 10», — говорится в заявлении представителей экстренных служб. Его приводит РИА Новости.

Взрыв и последующее возгорание произошли в московском доме на Генерала Тюленева вечером 5 мая. По информации МЧС, в результате происшествия погибли два человека. URA.RU публикует последние новости о происшествии в своей онлайн-трансляции

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Число пострадавших из-за взрыва и пожара в московском доме на улице Генерала Тюленева выросло до 10. Об этом стало известно из сообщения экстренных служб. Информация предварительная и постоянно обновляется. «Число пострадавших увеличилось до 10», — говорится в заявлении представителей экстренных служб. Его приводит РИА Новости. Взрыв и последующее возгорание произошли в московском доме на Генерала Тюленева вечером 5 мая. По информации МЧС, в результате происшествия погибли два человека. URA.RU публикует последние новости о происшествии в своей онлайн-трансляции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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