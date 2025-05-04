Пермский бегун Владимир Никитин дебютировал в марафоне, завоевав серебро на Чемпионате России в Казани с новым рекордом Пермского края — 2:09:55. Этот результат побил 30-летнее достижение региона. Об этом сообщает региональное минспорта в своем telegram-канале.
«В Казани состоялся Чемпионат России по марафонскому бегу, где мастер спорта международного класса, 29-кратный чемпион страны Владимир Никитин впервые пробежал полную дистанцию 42 км 195 м. Дебют оказался успешным. Пермяк показал время 2:09:55, завоевав серебро и обновив рекорд Пермского края, державшийся с 1994 года (2:11:35)», — рассказали в министерстве.
После финиша спортсмен поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата. «Эмоции зашкаливают! Особенно благодарен жене, дочке и тренеру Николаю Суворову. Мы планировали 2:12, но вышло быстрее», — сказал Никитин. Это видео разместила региональная федерация легкой атлетике на своей странице «Вконтакте».
В федерации уточнили, что другие прикамские атлеты также отличились в Казани. Антон Белобородов (2:17:53) и Ольга Ольхова (2:59:47) помогли краю занять третье место в командном зачете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!