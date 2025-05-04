04 мая 2025

Пермский бегун взял серебро в дебютном марафоне с рекордом Пермского края. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Никитин впервые бежал марафонскую дистанцию
Владимир Никитин впервые бежал марафонскую дистанцию Фото:

Пермский бегун Владимир Никитин дебютировал в марафоне, завоевав серебро на Чемпионате России в Казани с новым рекордом Пермского края — 2:09:55. Этот результат побил 30-летнее достижение региона. Об этом сообщает региональное минспорта в своем telegram-канале. 

«В Казани состоялся Чемпионат России по марафонскому бегу, где мастер спорта международного класса, 29-кратный чемпион страны Владимир Никитин впервые пробежал полную дистанцию 42 км 195 м. Дебют оказался успешным. Пермяк показал время 2:09:55, завоевав серебро и обновив рекорд Пермского края, державшийся с 1994 года (2:11:35)», — рассказали в министерстве.

После финиша спортсмен поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата. «Эмоции зашкаливают! Особенно благодарен жене, дочке и тренеру Николаю Суворову. Мы планировали 2:12, но вышло быстрее», — сказал Никитин. Это видео разместила региональная федерация легкой атлетике на своей странице «Вконтакте». 

В федерации уточнили, что другие прикамские атлеты также отличились в Казани. Антон Белобородов (2:17:53) и Ольга Ольхова (2:59:47) помогли краю занять третье место в командном зачете.

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Пермский бегун Владимир Никитин дебютировал в марафоне, завоевав серебро на Чемпионате России в Казани с новым рекордом Пермского края — 2:09:55. Этот результат побил 30-летнее достижение региона. Об этом сообщает региональное минспорта в своем telegram-канале.  «В Казани состоялся Чемпионат России по марафонскому бегу, где мастер спорта международного класса, 29-кратный чемпион страны Владимир Никитин впервые пробежал полную дистанцию 42 км 195 м. Дебют оказался успешным. Пермяк показал время 2:09:55, завоевав серебро и обновив рекорд Пермского края, державшийся с 1994 года (2:11:35)», — рассказали в министерстве. После финиша спортсмен поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата. «Эмоции зашкаливают! Особенно благодарен жене, дочке и тренеру Николаю Суворову. Мы планировали 2:12, но вышло быстрее», — сказал Никитин. Это видео разместила региональная федерация легкой атлетике на своей странице «Вконтакте».  В федерации уточнили, что другие прикамские атлеты также отличились в Казани. Антон Белобородов (2:17:53) и Ольга Ольхова (2:59:47) помогли краю занять третье место в командном зачете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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