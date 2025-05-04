Погибшие из-за взрыва газа и сотни эвакуированных: видеорепортаж URA.RU со двора горевшего дома

В Москве после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева, 39 работают сотрудники экстренных служб. Пострадавшим оказывается помощь. Для эвакуированных жильцов во дворе дома организован пункт временного размещения. В результате ЧП есть погибшие. Главные кадры с места происшествия — в видеорепортаже URA. RU.
В настоящее время к дому приехала полевая кухня, готовят еду для жителей, сообщил корреспондент агентства. По его словам, людей также разместили в спортзале ближайшей школы и еще в двух палатках.
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