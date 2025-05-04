04 мая 2025

Погибшие из-за взрыва газа и сотни эвакуированных: видеорепортаж URA.RU со двора горевшего дома

Во дворе горевшего дома в Москве оказывается помощь эвакуированным жильцам
© Служба новостей «URA.RU»
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Людям оказывают необходимую помощь
Людям оказывают необходимую помощь Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

В Москве после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева, 39 работают сотрудники экстренных служб. Пострадавшим оказывается помощь. Для эвакуированных жильцов во дворе дома организован пункт временного размещения. В результате ЧП есть погибшие. Главные кадры с места происшествия — в видеорепортаже URA. RU.

В настоящее время к дому приехала полевая кухня, готовят еду для жителей, сообщил корреспондент агентства. По его словам, людей также разместили в спортзале ближайшей школы и еще в двух палатках.

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В Москве после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева, 39 работают сотрудники экстренных служб. Пострадавшим оказывается помощь. Для эвакуированных жильцов во дворе дома организован пункт временного размещения. В результате ЧП есть погибшие. Главные кадры с места происшествия — в видеорепортаже URA. RU. В настоящее время к дому приехала полевая кухня, готовят еду для жителей, сообщил корреспондент агентства. По его словам, людей также разместили в спортзале ближайшей школы и еще в двух палатках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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