04 мая 2025
03 мая 2025

Американский 76-летний ретро-автомобиль продают в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продавец утверждает, что авто еще на ходу
Продавец утверждает, что авто еще на ходу Фото:

В Екатеринбурге на продажу выставили американский люксовый ретро-автомобиль Packard Custom Eight 1949 года выпуска за 5 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Все родное. Автомат, на ходу», — говорится в сообщении. По словам владельца, автомобиль не битый и имеет всего 90 000 километров пробега.

Ранее в Свердловской области за миллионы продавали трехколесную ретро-BMW. Машина, разработанная в Италии по специальному заказу, имеет всего одну дверь и мощность всего до 22 лошадиных сил.

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В Екатеринбурге на продажу выставили американский люксовый ретро-автомобиль Packard Custom Eight 1949 года выпуска за 5 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «Все родное. Автомат, на ходу», — говорится в сообщении. По словам владельца, автомобиль не битый и имеет всего 90 000 километров пробега. Ранее в Свердловской области за миллионы продавали трехколесную ретро-BMW. Машина, разработанная в Италии по специальному заказу, имеет всего одну дверь и мощность всего до 22 лошадиных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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