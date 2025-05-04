Продавец утверждает, что авто еще на ходу
В Екатеринбурге на продажу выставили американский люксовый ретро-автомобиль Packard Custom Eight 1949 года выпуска за 5 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Все родное. Автомат, на ходу», — говорится в сообщении. По словам владельца, автомобиль не битый и имеет всего 90 000 километров пробега.
Ранее в Свердловской области за миллионы продавали трехколесную ретро-BMW. Машина, разработанная в Италии по специальному заказу, имеет всего одну дверь и мощность всего до 22 лошадиных сил.
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