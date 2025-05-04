04 мая 2025
03 мая 2025

В Челябинской области отметили юбилей крупнейшей IT-компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Использование новейших технологий помогает усовершенствовать производственные и бизнес-процессы на комбинате
Использование новейших технологий помогает усовершенствовать производственные и бизнес-процессы на комбинате Фото:

Крупнейшая IT-компания Челябинской области, «ММК-Информсервис», отметила 15-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

«ИТ-подразделение Магнитогорского металлургического комбината — „ММК-Информсервис“ — 1 мая 2025 года отметила юбилей. Сейчас „ММК-Информсервис“ — крупнейшая ИТ-компания Южного Урала с коллективом в 776 человек», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Изначально цифровыми решениями на ММК параллельно занимались цех связи и центр автоматизированных систем управления. В 2000-х была организована Дирекция по информационным технологиям ПАО «ММК», которая в последствии трансформировалась в «ММК-Информсервис».

За 15 лет «ММК-Информсервис» реализовал множество масштабных цифровых проектов. Они улучшили производственные и бизнес-процессы, повысили качество продукции и клиентского сервиса, информационной безопасности ММК, а также усовершенствовали систему заботы о здоровье сотрудников.

Высокотехнологичные решения «ММК-Информсервис» разрабатывает и внедряет на базе искусственного интеллекта и машинного зрения, анализа больших данных и математического моделирования. Также компания использует цифровые двойники и программные роботы.

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Крупнейшая IT-компания Челябинской области, «ММК-Информсервис», отметила 15-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината (ММК). «ИТ-подразделение Магнитогорского металлургического комбината — „ММК-Информсервис“ — 1 мая 2025 года отметила юбилей. Сейчас „ММК-Информсервис“ — крупнейшая ИТ-компания Южного Урала с коллективом в 776 человек», — сообщили в пресс-службе предприятия. Изначально цифровыми решениями на ММК параллельно занимались цех связи и центр автоматизированных систем управления. В 2000-х была организована Дирекция по информационным технологиям ПАО «ММК», которая в последствии трансформировалась в «ММК-Информсервис». За 15 лет «ММК-Информсервис» реализовал множество масштабных цифровых проектов. Они улучшили производственные и бизнес-процессы, повысили качество продукции и клиентского сервиса, информационной безопасности ММК, а также усовершенствовали систему заботы о здоровье сотрудников. Высокотехнологичные решения «ММК-Информсервис» разрабатывает и внедряет на базе искусственного интеллекта и машинного зрения, анализа больших данных и математического моделирования. Также компания использует цифровые двойники и программные роботы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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