В Челябинской области отметили юбилей крупнейшей IT-компании

Крупнейшая IT-компания Челябинской области, «ММК-Информсервис», отметила 15-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
«ИТ-подразделение Магнитогорского металлургического комбината — „ММК-Информсервис“ — 1 мая 2025 года отметила юбилей. Сейчас „ММК-Информсервис“ — крупнейшая ИТ-компания Южного Урала с коллективом в 776 человек», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Изначально цифровыми решениями на ММК параллельно занимались цех связи и центр автоматизированных систем управления. В 2000-х была организована Дирекция по информационным технологиям ПАО «ММК», которая в последствии трансформировалась в «ММК-Информсервис».
За 15 лет «ММК-Информсервис» реализовал множество масштабных цифровых проектов. Они улучшили производственные и бизнес-процессы, повысили качество продукции и клиентского сервиса, информационной безопасности ММК, а также усовершенствовали систему заботы о здоровье сотрудников.
Высокотехнологичные решения «ММК-Информсервис» разрабатывает и внедряет на базе искусственного интеллекта и машинного зрения, анализа больших данных и математического моделирования. Также компания использует цифровые двойники и программные роботы.
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