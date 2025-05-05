Какие праздники отмечают 6 мая 2025 года: что нельзя делать, приметы

Вторник, 6 мая 2025 года, будет насыщен важными датами как для православных верующих, так и для жителей Москвы. В этот день празднуется День святого Георгия Победоносца — одного из самых почитаемых святых в России, который совпадает с народным праздником Юрьев день. Особое значение эта дата имеет для москвичей, ведь именно 6 мая отмечается День герба и флага столицы. Кроме того, международное сообщество в первый вторник мая традиционно проводит Всемирный день борьбы с астмой. Какова история этих праздников, что можно и нельзя делать в этот день, а также какие приметы связаны с ним — подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 6 мая 2025
День святого Георгия Победоносца
В православной традиции 6 мая — день памяти великомученика Георгия Победоносца, одного из наиболее известных и почитаемых святых в христианском мире. В Англии и Грузии он считается самым почитаемым святым, а в России фигура Георгия Победоносца имеет особое значение — она запечатлена в центре герба Российского государства.
Георгий родился в городе Бейруте (древний Белит) у подножия Ливанских гор в семье богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Поступив на военную службу, он выделялся среди других воинов умом, храбростью, физической силой и красотой. Дослужившись до звания тысяченачальника, Георгий стал любимцем императора Диоклетиана — талантливого правителя, но фанатичного приверженца римских богов.
Когда Диоклетиан начал жестокие гонения на христиан, Георгий, услышав несправедливый приговор, открыто выступил в защиту единоверцев, объявил себя христианином и обличил императора в жестокости. После безрезультатных уговоров отречься от Христа Диоклетиан приказал подвергнуть Георгия различным мучениям: его заключили в темницу, положили на грудь тяжелый камень, били воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, заставляли бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри.
Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. В конце концов, император приказал отрубить мечом голову Георгию. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.
По традиции в этот день Патриарх Московский и всея Руси совершает праздничное богослужение в храме святого Георгия на Поклонной горе в Москве. Верующие молятся святому о защите, помощи в военных действиях, а также просят хорошего урожая и здоровья для домашнего скота, так как Георгий Победоносец считается покровителем земледелия и скотоводства.
Народный праздник 6 мая 2025
Юрий Вешний или Егорьев день
В народном календаре 6 мая называется Юрьев день, Егорьев день, Юрий Вешний, Юрий Теплый. Все эти названия — народные вариации имени Георгий. В крестьянской традиции этот праздник имел огромное значение, символизируя начало весенних полевых работ и выгон скота на пастбища после зимнего стойлового содержания.
С Юрьева дня крестьяне активно приступали к полевым работам. На ранее засеянных полях служили молебны, окропляли нивы святой водой. В народе бытовало множество поговорок, связанных с земледельческим трудом: «Егорий с теплом, а Никита с кормом», «Яровое сей на Егория», «Сей рассаду до Егория — будет щей вдоволь», «В Юрьев день только ленивая соха не выезжает».
Особой силой в этот день обладала «юрьевская роса». Считалось, что если на рассвете покататься по траве, покрытой росой, можно обрести силу и здоровье. Также верили, что роса благотворно влияет на домашний скот — если выгнать животных пастись на рассвете, то это принесет им пользу: «На Юрия роса — не надо коням овса». Однако эти же росы могли нанести и вред, если кто-то желал зла хозяевам: собрав росу и намочив в ней холст, недоброжелатель мог накинуть его на скотину, отчего у коров пропадало молоко, а телята могли ослепнуть.
В Егорьев день скот называли именинником и всячески ухаживали за ним: чистили, кормили лучше обычного. Также в этот день чествовали пастухов — их угощали яичницей, одаривали тканями и деньгами.
Что можно и нельзя делать 6 мая: приметы и традиции
В день Егория Вешнего существовал ряд запретов, нарушение которых, согласно поверьям, могло привести к неприятным последствиям:
- Нельзя работать с шерстью. В этот день запрещалось что-либо делать из шерсти — даже просто брать в руки шерстяные нитки. Считалось, что это может привести к нападению волков на скот.
- Запрет на шум и ругань. Нельзя кричать, ругаться и скандалить в Егорьев день, иначе во время грозы в человека может ударить молния.
- Запрет на стрижку и расчесывание волос. Женщинам и девушкам не рекомендовалось стричься, делать прическу, красить или даже расчесывать волосы.
- Нельзя развешивать постиранное белье на улице, чтобы не привлечь к домочадцам болезни.
- Запрет на работу в огороде после захода солнца, так как считалось, что земля отдыхает.
Что можно и нужно делать в этот день:
- Уделять внимание домашним животным, выгонять скот на первое пастбище.
- Сеять ранние культуры — овес, горох и другие.
- Благодарить природу за пробуждение и тепло.
- Устраивать праздничный стол с простыми дарами земли.
- Вязать пояски-обереги для защиты от сглаза и болезней.
По народным приметам, погода на Егория Вешнего предсказывала будущий урожай:
- Если в этот день ударит мороз — будет хороший урожай проса и овса.
- Теплый день предвещает раннее лето.
- Ливень на Егория Вешнего обещает много травы и, соответственно, сена.
- Ветер с севера предвещает ранние морозы осенью.
- Крупные листья на березе указывают на хороший и обильный урожай.
Российский праздник 6 мая 2025
День герба и флага Москвы
6 мая имеет особое значение для жителей столицы — в этот день отмечается День герба и флага города Москвы. Праздник был установлен законом от 22 сентября 2004 года «О праздниках города Москвы» (в текущей редакции — «О праздниках и памятных датах города Москвы») с целью развития городских традиций.
Выбор даты не случаен — 6 мая совпадает с днем памяти Святого великомученика Георгия Победоносца, который считается небесным покровителем Москвы и изображен на ее гербе.
Согласно закону города Москвы от 11 июня 2003 года «О гербе города Москвы», герб представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами и заостренный в оконечности темно-красный геральдический щит с изображением Святого Георгия Победоносца в серебряных доспехах и голубой мантии, на серебряном коне, поражающего золотым копьем черного Змия.
Современный герб основан на историческом, утвержденном Екатериной II 31 декабря 1781 года. После Октябрьской революции 1917 года исторический герб был упразднен и заменен советской символикой. Возвращение к историческому гербу произошло только в 1993 году после распоряжения мэра Москвы «О восстановлении исторического герба Москвы».
Флаг Москвы, согласно закону от 11 июня 2003 года, представляет собой темно-красное прямоугольное полотнище с двусторонним изображением в центре Святого Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем Змия.
Международный праздник 6 мая 2025
Всемирный день борьбы с астмой
6 мая 2025 года, во вторник, мировое сообщество отметит Всемирный день борьбы с астмой (World Asthma Day). Это ежегодное мероприятие проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме (Global Initiative for Asthma, GINA) при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
История этой даты началась в 1998 году, когда первый Всемирный день борьбы с астмой прошел в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме. С каждым годом количество стран-участниц увеличивается.
Главная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой. Повысить качество помощи астматикам и уровень осведомленности людей об этом заболевании.
Термин «астма» происходит от греческого слова, означающего «тяжелое дыхание». Считается, что автором этого термина был Гиппократ, который в своих трудах указывал, что астма носит спастический характер, а причинами, вызывающими удушье, являются сырость и холод. На протяжении многих столетий ученые пытались изучить это заболевание и его причины. В 20 веке было установлено, что причиной астмы является аллергическая реакция и локальное воспаление бронхов в ответ на внешний раздражитель.
Сегодня под термином «астма» чаще всего понимают бронхиальную астму — хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, возникающее в результате действия аллергенов и приводящее к затруднительному дыханию, удушью, кашлю и хрипам в груди. Больной астмой реагирует на то, что не вызывает реакции у здоровых людей: пыльцу деревьев, домашнюю пыль, шерсть животных, некоторую пищу, лекарства.
По данным ВОЗ, астма является одним из самых распространенных хронических заболеваний в мире — от нее страдают около 260 миллионов человек, причем каждое десятилетие их количество возрастает в полтора раза. Ежегодно этот недуг уносит около 450 тысяч жизней. Астма может возникнуть в любом возрасте, но чаще ей подвержены маленькие дети — у половины пациентов болезнь развивается до 10 лет.
Среди факторов риска развития астмы — условия жизни, климат, работа, характер питания и наследственность. Неблагоприятная экологическая обстановка, использование пищевых добавок, синтетических материалов, активное и пассивное курение, отягощённая наследственность и общее ухудшение здоровья жителей планеты приводят к постоянному росту количества людей, подверженных бронхиальной астме.
Астма — это проблема здравоохранения мирового масштаба. Ею болеют во всех странах независимо от уровня развития и доходов. Хотя это заболевание с низкой смертностью, и есть прогресс в его изучении и лечении, нельзя недооценивать его опасность. Астма нередко приводит к инвалидности, и во многих случаях больному приходится мириться с ней всю жизнь.
Ученые многие годы работают над созданием панацеи от этого тяжелого заболевания. По мнению врачей, существующие лекарства позволяют контролировать симптомы у пациентов с бронхиальной астмой, однако не влияют на первопричину их возникновения. Тем не менее, при правильном лечении люди с этим диагнозом могут сохранять полную работоспособность и вести обычный образ жизни.
Для борьбы с астмой недостаточно только медикаментозной терапии. Сегодня созданы мировые стандарты ведения таких больных, существуют международные и национальные руководства и профессиональные сообщества, где каждый пациент получает рекомендации относительно образа жизни и профилактики повторных приступов.
ВОЗ, координируя и поддерживая международные усилия по борьбе с астмой, еще в 1989 году внедрила программу «Глобальная инициатива по бронхиальной астме» (GINA), которая впоследствии стала международной организацией. По мнению GINA, успех борьбы с бронхиальной астмой определяется тремя составляющими:
1. Профилактика заболевания. Для предупреждения астмы на государственном уровне необходимо принять меры по снижению промышленного загрязнения воздуха, уменьшению распространенности курения, пропаганде здорового образа жизни.
2. Внедрение и доступность эффективных методов диагностики и лечения. В отличие от онкологических и ряда других заболеваний, астма — болезнь с контролируемой смертностью. Вовремя полученная качественная медицинская помощь уменьшает риск летального исхода.
3. Научные исследования. Причины астмы до конца не установлены, а методы лечения пока далеки от совершенства.
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