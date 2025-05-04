Свердловчанина, взявшего семью в заложники в Таиланде, отправили за решетку

05 мая 2025 в 11:17 Размер текста - 17 +

Алексей Фирсов отправился в колонию строгого режима Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области вынесли обвинительный приговор Алексею Фирсову за убийство матери, сказали URA.RU в Березовском горсуде. Фирсов получил известность десять лет назад, когда в Таиланде взял в заложники жену и сына. «Ему назначили 9,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — сообщили в инстанции. Конфликт с матерью у Фирсова произошел 21 октября 2019 года в поселке Лосином. Алексей поругался с ней, отмечая день рождения. По версии следствия, он забил ее до смерти руками. Тело женщины на следующий день нашли соседи. Приговор по этому делу Фирсов уже получал в 2021-м, но решение не устояло в Свердловском облсуде, и его направили на второй круг. Свою вину Алексей отрицает. Инцидент с захватом заложников произошел в январе 2015 года. Фирсов отдыхал с семьей на острове Чанг. Будучи в неадекватном состоянии, в отеле он взял в заложники жену и сына. К горлу ребенка он приставил нож и потребовал тонированную машину и полицейское сопровождение до аэропорта Бангкока. После этого Фирсов попытался задушить ребенка. Его жена смогла открыть дверь номера, а Алексея задержали сотрудники посольства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области вынесли обвинительный приговор Алексею Фирсову за убийство матери, сказали URA.RU в Березовском горсуде. Фирсов получил известность десять лет назад, когда в Таиланде взял в заложники жену и сына. «Ему назначили 9,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — сообщили в инстанции. Конфликт с матерью у Фирсова произошел 21 октября 2019 года в поселке Лосином. Алексей поругался с ней, отмечая день рождения. По версии следствия, он забил ее до смерти руками. Тело женщины на следующий день нашли соседи. Приговор по этому делу Фирсов уже получал в 2021-м, но решение не устояло в Свердловском облсуде, и его направили на второй круг. Свою вину Алексей отрицает. Инцидент с захватом заложников произошел в январе 2015 года. Фирсов отдыхал с семьей на острове Чанг. Будучи в неадекватном состоянии, в отеле он взял в заложники жену и сына. К горлу ребенка он приставил нож и потребовал тонированную машину и полицейское сопровождение до аэропорта Бангкока. После этого Фирсов попытался задушить ребенка. Его жена смогла открыть дверь номера, а Алексея задержали сотрудники посольства.