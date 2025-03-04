Свердловчанина, взявшего в заложники семью в Тайланде, судят за убийство матери

В Березовском второй раз судят Алексея Фирсова, бравшего в заложники семью

04 марта 2025 в 19:51 Размер текста - 17 +

Дело Алексея Фирсова рассматривается в Березовском райсуде Фото: Илья Московец © URA.RU В Березовском (Свердловская область) по обвинению в убийстве матери вновь судят Алексея Фирсова, который получил известность, взяв в заложники жену и сына на острове Чанг. В 2021 году его приговорили к десяти годам колонии, однако приговор не устоял. Дело, как стало известно URA.RU, направили на второй круг. Конфликт с матерью у Фирсова произошел 21 октября 2019 года в поселке Лосином. В этот день он отмечал день рождения и выпивал со своей мамой. Поругавшись, Фирсов, по версии следствия, несколько раз руками ударил женщину по голове. Без сознания ее нашли соседи лишь через день. Несмотря на медицинскую помощь, она скончалась. Фигурант свою вину отрицал. Повторно дело поступило в суд в декабре прошлого года. Судя по картотеке инстанции, уже состоялось три заседания. ЧП с захватом заложников произошло в январе 2015 года. Фирсов отдыхал с семьей в Тайланде. Будучи в неадекватном состоянии, в отеле он взял в заложники жену и сына. Алексей приставил к горлу ребенка нож и требовал подать ему тонированную машину и полицейское сопровождение до аэропорта Бангкока. Через некоторое время Фирсов выронил нож и начал душить ребенка. В это время его жене удалось открыть дверь номера. После этого мужчину задержал сотрудник российского посольства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Березовском (Свердловская область) по обвинению в убийстве матери вновь судят Алексея Фирсова, который получил известность, взяв в заложники жену и сына на острове Чанг. В 2021 году его приговорили к десяти годам колонии, однако приговор не устоял. Дело, как стало известно URA.RU, направили на второй круг. Конфликт с матерью у Фирсова произошел 21 октября 2019 года в поселке Лосином. В этот день он отмечал день рождения и выпивал со своей мамой. Поругавшись, Фирсов, по версии следствия, несколько раз руками ударил женщину по голове. Без сознания ее нашли соседи лишь через день. Несмотря на медицинскую помощь, она скончалась. Фигурант свою вину отрицал. Повторно дело поступило в суд в декабре прошлого года. Судя по картотеке инстанции, уже состоялось три заседания. ЧП с захватом заложников произошло в январе 2015 года. Фирсов отдыхал с семьей в Тайланде. Будучи в неадекватном состоянии, в отеле он взял в заложники жену и сына. Алексей приставил к горлу ребенка нож и требовал подать ему тонированную машину и полицейское сопровождение до аэропорта Бангкока. Через некоторое время Фирсов выронил нож и начал душить ребенка. В это время его жене удалось открыть дверь номера. После этого мужчину задержал сотрудник российского посольства.