В Челябинске будут судить «черных банкиров»

Следователи главного следственного управления главка МВД по Челябинской области передали в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главка.
«Двое челябинцев без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии, незаконно осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Обвиняемые получили доход от незаконной деятельности в сумме более семи миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе главка.
Двух подозреваемых 35 и 33 лет задержали оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) регионального главка МВД. В ходе оперативного сопровождения уголовных дел сотрудниками УЭБ и ПК было отработано 30 юридических лиц, подконтрольных фигурантам. Следователем осмотрено около 200 выписок по движению денежных средств по счетам, допрошены 30 номинальных руководителей организаций, проведена бухгалтерская экспертиза по 30 номинальным юридическим лицам. Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Тракторозаводский райсуд Челябинска.
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