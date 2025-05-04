В праздничные выходные сотрудники Госавтоинспекции Курганской области отправили на штрафстоянку 141 автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГАИ.
«В праздничные выходные дни особое внимание уделялось пресечению фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. Всего из дорожного потока извлечено 64 водителя, севших за руль в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении девяти из них рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности за управление транспортом нетрезвыми повторно», — отметили в Госавтоинспекции.
Кроме того, порядка 78 водителей управляли автомобилями без прав или были ранее лишены. Всего за выходные дни на специализированные стоянки поставлено 141 транспортное средство.
Также произошло ДТП в ночь на 4 мая в Кургане на улице Ленина. Пьяный водитель 1995 года рождения на автомобиле Mazda Lantis проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Elantra. В результате аварии пострадали водитель и пассажир второго автомобиля. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В Кургане случаи ДТП с участием пьяных водителей происходили и в апреле. Так, 17 числа нетрезвый мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry, а 6 апреля водитель без прав устроил массовую аварию на улице 9 Мая.
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