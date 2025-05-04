04 мая 2025

Сотрудники ГАИ за майские выходные забрали у курганцев более 140 автомобилей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области задержали 64 пьяных водителя
В Курганской области задержали 64 пьяных водителя Фото:

В праздничные выходные сотрудники Госавтоинспекции Курганской области отправили на штрафстоянку 141 автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГАИ.

ДТП произошло в ночь на 4 мая в Кургане на улице Ленина
ДТП произошло в ночь на 4 мая в Кургане на улице Ленина
Фото:

«В праздничные выходные дни особое внимание уделялось пресечению фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. Всего из дорожного потока извлечено 64 водителя, севших за руль в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении девяти из них рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности за управление транспортом нетрезвыми повторно», — отметили в Госавтоинспекции.

Кроме того, порядка 78 водителей управляли автомобилями без прав или были ранее лишены. Всего за выходные дни на специализированные стоянки поставлено 141 транспортное средство.

Также произошло ДТП в ночь на 4 мая в Кургане на улице Ленина. Пьяный водитель 1995 года рождения на автомобиле Mazda Lantis проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Elantra. В результате аварии пострадали водитель и пассажир второго автомобиля. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В Кургане случаи ДТП с участием пьяных водителей происходили и в апреле. Так, 17 числа нетрезвый мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry, а 6 апреля водитель без прав устроил массовую аварию на улице 9 Мая.

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В праздничные выходные сотрудники Госавтоинспекции Курганской области отправили на штрафстоянку 141 автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГАИ. «В праздничные выходные дни особое внимание уделялось пресечению фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. Всего из дорожного потока извлечено 64 водителя, севших за руль в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении девяти из них рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности за управление транспортом нетрезвыми повторно», — отметили в Госавтоинспекции. Кроме того, порядка 78 водителей управляли автомобилями без прав или были ранее лишены. Всего за выходные дни на специализированные стоянки поставлено 141 транспортное средство. Также произошло ДТП в ночь на 4 мая в Кургане на улице Ленина. Пьяный водитель 1995 года рождения на автомобиле Mazda Lantis проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Elantra. В результате аварии пострадали водитель и пассажир второго автомобиля. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. В Кургане случаи ДТП с участием пьяных водителей происходили и в апреле. Так, 17 числа нетрезвый мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry, а 6 апреля водитель без прав устроил массовую аварию на улице 9 Мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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